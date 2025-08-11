به گزارش خبرنگار مهر، شهرام احمدپور ظهر دوشنبه در نشست تخصصی حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با اشاره به فعالیت سه مرکز درمان ناباروری در قزوین، این ظرفیت را ارزشمند دانست و اظهار کرد: برای پاسخ‌گویی کامل به نیاز زوج‌های نابارور، باید زیرساخت‌ها در استان قزوین تقویت شود.

وی با بیان اینکه هزینه‌های درمان ناباروری فشار زیادی بر خانواده‌ها وارد می‌کند، افزود: هدف استانداری رسیدن به سطح مطلوب خدمات درمانی است تا دیگر نیازی به مراجعه زوج‌ها به استان‌های همجوار نباشد و این موضوع نه‌تنها به کاهش هزینه‌ها کمک می‌کند، بلکه آرامش روانی خانواده‌ها را نیز افزایش می‌دهد.

احمدپور همچنین از طرح تخصیص زمین به خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر به‌عنوان یکی از اقدامات مهم در حوزه حمایت از خانواده یاد کرد و گفت: باید با جدیت این طرح را دنبال کرد تا دغدغه مسکن برای خانواده‌های پرجمعیت کاهش یابد و این اقدام می‌تواند انگیزه‌ای برای فرزندآوری در میان زوج‌های جوان باشد.

وی به ضرورت فرهنگ‌سازی در زمینه پیشگیری از سقط جنین اشاره کرد و اظهار داشت: مبلغان مذهبی نقش مهمی در آگاه‌سازی جامعه دارند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین تصریح کرد: باید در جلسات فرهنگی و مذهبی، موضوع سقط جنین از منظر شرعی و اخلاقی به‌طور جدی مطرح شود تا خانواده‌ها با آگاهی بیشتری تصمیم‌گیری کنند.

احمدپور در ادامه افزود: استانداری قزوین با همکاری دانشگاه علوم پزشکی و نهادهای فرهنگی، بسته‌های حمایتی و آموزشی جامعی برای زوج‌های نابارور تدوین خواهد کرد. این بسته‌ها شامل مشاوره‌های تخصصی، حمایت‌های مالی و آموزش‌های روان‌شناختی خواهد بود.

وی همچنین تأکید کرد: اگر نگاه جامعه نسبت به فرزندآوری و درمان ناباروری تغییر کند، بسیاری از مشکلات جمعیتی استان به‌صورت ریشه‌ای حل خواهد شد. این امر نیازمند همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی، رسانه‌ها و نهادهای فرهنگی است.