امام جمعه اهل سنت بندرعباس: قطعی برق شرایط را در هرمزگان سخت کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، شیخ یوسف جمالی افزود: قطعی برق برای همه آزاردهنده است اما در این درجه از گرما برای استان هرمزگان بسیار سخت است و بی برقی نباید به مردم تحمیل شود.
وی با بیان اینکه همه به کمبود برق واقف هستیم، ادامه داد: کمبود برق نباید بر مناطق جنوب از جمله هرمزگان که گرمای آن غیر قابل تحمل است، تحمیل شود و باید جبران کمبودها را در مناطقی اعمال کرد که آب و هوای بهتری از هرمزگان دارند.
امام جمعه اهل سنت بندرعباس همچنین با اشاره به روز خبرنگار، گفت: خبرنگاران چشم بینای جامعه اند که در شرایط سخت نیز به دنبال کشف حقیقت هستند و برای این هدف هزینه میپردازند.
شیخ جمالی تاکید کرد که خبرنگاران باید همواره در مسیر حق و حقیقت حرکت کنند، نور بر ظلمت فساد بتابانند و از خدمت به مدیرانی که قصد کنترل قلم را دارند، بپرهیزند.
امام جمعه اهل سنت بندرعباس در پایان با اشاره به درخشش خبرنگاران در حوادث گذشته کشور، تلاش آنها را ستود.
