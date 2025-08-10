  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۹ مرداد ۱۴۰۴، ۸:۳۶

امام جمعه اهل سنت بندرعباس: قطعی برق شرایط را در هرمزگان سخت کرده است

بندرعباس- امام جمعه اهل سنت بندرعباس با انتقاد از قطعی مکرر برق در استان هرمزگان گفت: این وضعیت در گرمای شدید، شرایط بسیار سختی برای مردم ایجاد کرده است و باید هرچه سریع‌تر سامان یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شیخ یوسف جمالی افزود: قطعی برق برای همه آزاردهنده است اما در این درجه از گرما برای استان هرمزگان بسیار سخت است و بی برقی نباید به مردم تحمیل شود.

وی با بیان اینکه همه به کمبود برق واقف هستیم، ادامه داد: کمبود برق نباید بر مناطق جنوب از جمله هرمزگان که گرمای آن غیر قابل تحمل است، تحمیل شود و باید جبران کمبودها را در مناطقی اعمال کرد که آب و هوای بهتری از هرمزگان دارند.

امام جمعه اهل سنت بندرعباس همچنین با اشاره به روز خبرنگار، گفت: خبرنگاران چشم بینای جامعه اند که در شرایط سخت نیز به دنبال کشف حقیقت هستند و برای این هدف هزینه می‌پردازند.

شیخ جمالی تاکید کرد که خبرنگاران باید همواره در مسیر حق و حقیقت حرکت کنند، نور بر ظلمت فساد بتابانند و از خدمت به مدیرانی که قصد کنترل قلم را دارند، بپرهیزند.

امام جمعه اهل سنت بندرعباس در پایان با اشاره به درخشش خبرنگاران در حوادث گذشته کشور، تلاش آنها را ستود.

