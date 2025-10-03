شیخ جمالی: سهم هرمزگان از فاز دوم آب شیرین کن بندرعباس باید مشخص شود

به گزارش خبرگزاری مهر، شیخ یوسف جمالی امام جمعه اهل سنت بندرعباس، در خطبه های این هفته نماز جمعه از دولت خواست عدالت را در توزیع طرح های بزرگ ملی رعایت کند و هرمزگان را در اولویت بهره مندی قرار دهد.

وی با اشاره به سفر رئیس جمهور و مصوبات اخیر آن گفت: طرح های بسیار خوبی در این سفر افتتاح و اعتبارات قابل توجهی به استان تخصیص یافت که امیدواریم این مصوبات، حتی اگر به اندازه اندکی هم باشد، بتواند استان ما را به سمت توسعه و پیشرفت حرکت دهد.

امام جمعه اهل سنت بندرعباس در ادامه به موضوع افتتاح فاز دوم آب شیرین کن یک میلیون متر مکعبی اشاره کرد و افزود: فاز دوم این آب شیرین کن افتتاح شد و قرار است آب تولیدی آن به استان های اصفهان، یزد و کرمان انتقال یابد. اما تا کنون سهم مشخصی برای هرمزگان از این فاز در نظر گرفته نشده است، در حالی که بسیاری از روستاها و شهرهای این استان از کمبود شدید آب رنج می برند.

وی گفت: برخی از مناطق استان بویژه شرق استان همچنان با تانکر آبرسانی می شوند و برخی روستاهای جزیره قشم تا ۴۰ روز بدون آب باقی می مانند. عدالت اقتضا می کند که مردم همین استان که در جوار این طرح های عظیم زندگی می کنند، نخستین بهره مندان از این نعمت باشند.

شیخ جمالی در ادامه به مناسبت هفته نیروی انتظامی، از تلاش های ماموران انتظامی قدردانی کرد و گفت: لازم است جامعه و مسئولان بیش از پیش به این تلاش ها توجه کنند.

امام جمعه اهل سنت بندرعباس همچنین با تبریک هفته ملی کودک، بر لزوم توجه بیشتر خانواده ها و نهادهای فرهنگی به تربیت کودکان تاکید کرد و افزود: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از سال ۱۳۴۴ تاکنون فعالیت های ارزشمندی انجام داده و کتاب ها و محصولات آموزشی آن از استانداردهای بین المللی برخوردار است و خانواده ها باید تلاش کنند فرزندانشان از این تولیدات مفید و سازنده محروم نشوند.