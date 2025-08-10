حجتالاسلام والمسلمین محمد کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تسلیت ایام اربعین حسینی (ع) و با اشاره به برپایی همایش عظیم اربعین با حضور انبوه زائران، اظهار کرد: ستاد اقامه نماز نیز همپای نهادهای مختلف با برنامهریزی فرهنگی و پشتیبانی زیرساختی، تلاش میکند زائران حسینی در طول مسیر از امکانات مناسب اقامه نماز برخوردار باشند و فرهنگ «نماز اول وقت» در فضای معنوی اربعین تقویت شود.
مدیر ستاد اقامه نماز در خصوص وضعیت مساجد و نمازخانههای بینراهی در مسیر زائران، ادامه داد: در سالهای اخیر با همکاری دستگاههای اجرایی، بخشی از مساجد و نمازخانههای بینراهی تجهیز و بهسازی شدهاند، اما نیاز به توسعه و افزایش تعداد و کیفیت خدمات آنها همچنان وجود دارد.
چالشهای اصلی مساجد و نمازخانههای بینراهی در اربعین
کریمی بیان کرد: در این راستا انتظار داریم همه دستگاههای اجرایی استانی و شهرستانی برنامهریزی داشته باشند که در استان چهارمحال و بختیاری تعدادی از نمازخانههای بین راهی بین استانی با همکاری ائمه جمعه و فرمانداران تجهیز شدند.
وی با یادآوری اینکه همه نمازخانهها در مسیر، مجهز به امکانات لازم نیستند، افزود: برخی نمازخانهها کاملاً مجهزند اما برخی نیز فاقد سیستم صوت، فرش مناسب یا امکانات وضوخانه استاندارد هستند.
کریمی تصریح کرد: ستاد اقامه نماز استان در حال پیگیری برای تجهیز کامل این اماکن با همکاری شورای اقامه نماز در شهرستانها خصوصاً اداره کل راهداری وحملونقل جادهای و شهرداریها است. در استان چهارمحال و بختیاری از چند نمازخانه و مسجد بین راهی از نزدیک بازدید داشتیم که مشکلات و نقاط ضعف را به اطلاع فرمانداران و مسئولان شهرستانی انتقال دادیم.
مدیر ستاد اقامه نماز چهارمحال و بختیاری به برخی اقدامات ویژه برای مساجد و نمازخانههای بینراهی در ایام اربعین اشاره و بیان کرد: پیش از آغاز حرکت زائران، بازدید و ارزیابی وضعیت مساجد بینراهی انجام و کمبودها تا حد امکان رفع شد. همچنین، باهمکاری معاونت تبلیغ حوزههای علمیه استان روحانیون و ائمه جماعت به این مساجد اعزام میشوند تا نماز جماعت و برنامههای فرهنگی برپا شود.
کریمی در خصوص چالشهای اصلی مساجد و نمازخانههای بینراهی در اربعین، تصریح کرد: کمبود ظرفیت نسبت به حجم زائران، فرسودگی بعضی از تجهیزات، نبود نیروهای ثابت برای خدمات فرهنگی و رفاهی، کمبود امکانات سرمایشی در برخی از مساجد از جمله این مشکلات است.
وی بر مشارکت خیران و نیز دستگاههای اجرایی و نهادهای فرهنگی برای ارتقای کمی و کیفی خدمات تأکید کرد و افزود: انتظار میرود با پای کار آمدن ظرفیت دولت و نیز خیران نیکاندیش، برنامهریزی و راهکارهای عملی برای افزایش سطح خدمات مساجد و نمازخانههای بین راهی را در ایام خاص همچون اربعین شاهد باشیم و ستاد خدمات سفر استانها در این مورد خاص برنامهریزی جدی داشته باشند.
همکاری نهادها و خیران برای رفع مشکلات نمازخانههای بین راهی
این کارشناس مسائل مذهبی بر نقش موکبهای بینراهی در ترویج نماز تأکید و اظهار کرد: موکبها با ایجاد فضاهای نماز، برپایی نماز جماعت در طول مسیر و نصب تابلوهای یادآور نماز اول وقت، میتوانند مکمل مهمی برای مساجد و نمازخانهها باشند.
کریمی ادامه داد: تدوین طرح جامع «نمازخانه استاندارد بینراهی»، جذب مشارکت مردمی و خیران و انعقاد تفاهمنامه با دستگاههای مسئول برای تجهیز و نگهداری مستمر مساجد و نمازخانههای بین راهی برای خدماتدهی بهتر این اماکن، در دستور کار ستاد اقامه نماز استان قرار دارد.
نظر شما