  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۱۹ مرداد ۱۴۰۴، ۹:۱۹

وضعیت‌سنجی مساجد و نمازخانه‌های بین راهی در ایام اربعین

وضعیت‌سنجی مساجد و نمازخانه‌های بین راهی در ایام اربعین

شهرکرد - مدیر ستاد اقامه نماز چهارمحال و بختیاری با اشاره به وضعیت مساجد و نمازخانه‌های بین‌راهی در ایام اربعین، گفت: پیش از آغاز حرکت زائران، بازدید و ارزیابی وضعیت این اماکن انجام شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تسلیت ایام اربعین حسینی (ع) و با اشاره به برپایی همایش عظیم اربعین با حضور انبوه زائران، اظهار کرد: ستاد اقامه نماز نیز همپای نهادهای مختلف با برنامه‌ریزی فرهنگی و پشتیبانی زیرساختی، تلاش می‌کند زائران حسینی در طول مسیر از امکانات مناسب اقامه نماز برخوردار باشند و فرهنگ «نماز اول وقت» در فضای معنوی اربعین تقویت شود.

مدیر ستاد اقامه نماز در خصوص وضعیت مساجد و نمازخانه‌های بین‌راهی در مسیر زائران، ادامه داد: در سال‌های اخیر با همکاری دستگاه‌های اجرایی، بخشی از مساجد و نمازخانه‌های بین‌راهی تجهیز و بهسازی شده‌اند، اما نیاز به توسعه و افزایش تعداد و کیفیت خدمات آن‌ها همچنان وجود دارد.

چالش‌های اصلی مساجد و نمازخانه‌های بین‌راهی در اربعین

کریمی بیان کرد: در این راستا انتظار داریم همه دستگاه‌های اجرایی استانی و شهرستانی برنامه‌ریزی داشته باشند که در استان چهارمحال و بختیاری تعدادی از نمازخانه‌های بین راهی بین استانی با همکاری ائمه جمعه و فرمانداران تجهیز شدند.

وی با یادآوری اینکه همه نمازخانه‌ها در مسیر، مجهز به امکانات لازم نیستند، افزود: برخی نمازخانه‌ها کاملاً مجهزند اما برخی نیز فاقد سیستم صوت، فرش مناسب یا امکانات وضوخانه استاندارد هستند.

کریمی تصریح کرد: ستاد اقامه نماز استان در حال پیگیری برای تجهیز کامل این اماکن با همکاری شورای اقامه نماز در شهرستان‌ها خصوصاً اداره کل راهداری وحمل‌ونقل جاده‌ای و شهرداری‌ها است. در استان چهارمحال و بختیاری از چند نمازخانه و مسجد بین راهی از نزدیک بازدید داشتیم که مشکلات و نقاط ضعف را به اطلاع فرمانداران و مسئولان شهرستانی انتقال دادیم.

مدیر ستاد اقامه نماز چهارمحال و بختیاری به برخی اقدامات ویژه برای مساجد و نمازخانه‌های بین‌راهی در ایام اربعین اشاره و بیان کرد: پیش از آغاز حرکت زائران، بازدید و ارزیابی وضعیت مساجد بین‌راهی انجام و کمبودها تا حد امکان رفع شد. همچنین، باهمکاری معاونت تبلیغ حوزه‌های علمیه استان روحانیون و ائمه جماعت به این مساجد اعزام می‌شوند تا نماز جماعت و برنامه‌های فرهنگی برپا شود.

کریمی در خصوص چالش‌های اصلی مساجد و نمازخانه‌های بین‌راهی در اربعین، تصریح کرد: کمبود ظرفیت نسبت به حجم زائران، فرسودگی بعضی از تجهیزات، نبود نیروهای ثابت برای خدمات فرهنگی و رفاهی، کمبود امکانات سرمایشی در برخی از مساجد از جمله این مشکلات است.

وی بر مشارکت خیران و نیز دستگاه‌های اجرایی و نهادهای فرهنگی برای ارتقای کمی و کیفی خدمات تأکید کرد و افزود: انتظار می‌رود با پای کار آمدن ظرفیت دولت و نیز خیران نیک‌اندیش، برنامه‌ریزی و راهکارهای عملی برای افزایش سطح خدمات مساجد و نمازخانه‌های بین راهی را در ایام خاص همچون اربعین شاهد باشیم و ستاد خدمات سفر استان‌ها در این مورد خاص برنامه‌ریزی جدی داشته باشند.

همکاری نهادها و خیران برای رفع مشکلات نمازخانه‌های بین راهی

این کارشناس مسائل مذهبی بر نقش موکب‌های بین‌راهی در ترویج نماز تأکید و اظهار کرد: موکب‌ها با ایجاد فضاهای نماز، برپایی نماز جماعت در طول مسیر و نصب تابلوهای یادآور نماز اول وقت، می‌توانند مکمل مهمی برای مساجد و نمازخانه‌ها باشند.

کریمی ادامه داد: تدوین طرح جامع «نمازخانه استاندارد بین‌راهی»، جذب مشارکت مردمی و خیران و انعقاد تفاهم‌نامه با دستگاه‌های مسئول برای تجهیز و نگهداری مستمر مساجد و نمازخانه‌های بین راهی برای خدمات‌دهی بهتر این اماکن، در دستور کار ستاد اقامه نماز استان قرار دارد.

کد خبر 6555941

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها