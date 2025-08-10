به گزارش خبرنگار مهر، محمد فقیهی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران، با اشاره به جایگاه راهبردی فرودگاه خارگ در عملیات صنعت نفت، اظهار کرد: فرودگاه شهدای خارگ در سال ۱۴۰۳ با ثبت بیش از ۴ هزار و ۴۵۲ سورتی نشست و برخاست، دومین فرودگاه پرترافیک وزارت نفت شناخته شده و نقشی کلیدی در جابه‌جایی کارکنان صنعت نفت و مردم شریف جزیره خارگ ایفا کرده است.

وی افزود: این فرودگاه که پیشانی صنعت نفت در جزیره به شمار می‌رود، در شرایط نامساعد دریایی، تنها مسیر ایمن برای تردد به سکوها و پشتیبانی عملیات نفتی است و از این نظر، ارتقای سطح خدمات آن یک ضرورت عملیاتی و ملی است.

سه محور کلیدی توسعه در فرودگاه خارگ

فقیهی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در ۲ سال گذشته گفت: با حمایت مدیریت عامل و بر اساس مصوبات هیئت‌مدیره شرکت پایانه‌های نفتی ایران، مجموعه‌ای از برنامه‌های توسعه‌ای در سه محور کلیدی به اجرا درآمده که موجب ارتقای محسوس کارایی و ایمنی فرودگاه شده است.

وی در توضیح این محورها افزود: در بخش نخست، ما بر تقویت نیروی انسانی متخصص تمرکز کردیم، جذب نیروهای دارای گواهینامه سازمان هواپیمایی کشوری، آموزش تخصصی بر مبنای الزامات بین‌المللی (ADR)، و برگزاری دوره شبیه‌ساز برج مراقبت پرواز (AFISO) در دانشکده عالی صنعت هوانوردی، از جمله اقدامات شاخص ما بود.

وی افزود: خوشبختانه، فرودگاه خارگ به‌عنوان نخستین فرودگاه کشور، موفق به اخذ گواهینامه رسمی سازمان هواپیمایی کشوری در این زمینه شد، همچنین، دوره‌های بازآموزی سالیانه به‌طور منظم برای حفظ آمادگی نیروها در حال برگزاری است.

وی در ادامه به توسعه زیرساخت‌های فیزیکی اشاره کرد و گفت: نوسازی کامل سقف ترمینال، تجهیز سالن‌ها به هواساز مرکزی، بهسازی سالن‌های ورودی و خروجی، فضاهای CIP/VIP، دفاتر اداری و دفتر ایاب‌وذهاب نیروی انتظامی از جمله اقدامات صورت‌گرفته در این بخش است.

وی گفت: همچنین، احداث ساختمان استراحتگاه برای یگان سپاه حفاظت هواپیمایی در برنامه توسعه‌ای پیش‌بینی شده است.

نوسازی تجهیزات ناوبری و خدمات زمینی پس از ۲۷ سال

فقیهی با بیان اینکه یکی از تحولات مهم این دوره، نوسازی گسترده تجهیزات ناوبری و خدمات زمینی است، تصریح کرد: پس از ۲۷ سال، یک برنامه جامع برای نوسازی این بخش‌ها اجرا شده است. نصب و راه‌اندازی سایت ناوبری DVOR/DME، به‌روزرسانی سامانه سوئیچینگ برج مراقبت پرواز و ارتقای رادیوهای هوایی، زمینی و خودرویی در زمره این اقدامات قرار دارند.

وی افزود: در بخش تجهیزات هندلینگ نیز، دستگاه‌های ایرکاندیشن پای پرواز، گراند پاور، ایراستارت و تراک کشنده تهیه و عملیاتی شده‌اند، سامانه‌های بازرسی با نصب دستگاه‌های ایکس‌ری دو منبعه و دروازه‌های الکترونیکی به‌روزرسانی شده و سامانه آتش‌نشانی نیز بر اساس الزامات رده ایمنی ۶ به‌طور کامل تجهیز شده است.

به گفته رئیس فرودگاه خارگ، این مجموعه اقدامات، فرودگاه را در رده فرودگاه‌های هم‌تراز با استانداردهای سازمان هواپیمایی کشوری قرار داده و ظرفیت آن برای خدمات‌رسانی ایمن، سریع و باکیفیت را افزایش داده است.

پذیرش پروازهای شبانه و افق توسعه آینده

فقیهی با اشاره به افزایش توان عملیاتی فرودگاه، گفت: هم‌اکنون آمادگی کامل برای پذیرش پروازها به‌صورت ۲۴ ساعته در این فرودگاه وجود دارد، پروازها به‌طور منظم از طلوع تا غروب آفتاب انجام می‌شوند و در صورت نیاز و درخواست ایرلاین‌ها، پروازهای شبانه نیز برقرار است که پاسخگوی شرایط خاص عملیاتی و تأخیرهای احتمالی خواهد بود.

رئیس فرودگاه خارگ از آغاز مطالعات طرح توسعه باند خبر داد و گفت: افزایش طول و مقاومت باند برای پذیرش ناوگان بوئینگ ۷۳۷ و هواپیماهای باریک‌پیکر مانند ایرباس A320 در دستور کار قرار گرفته و مطالعات آن توسط مدیریت عملیات عمومی در حال انجام است.

محمد فقیهی در پایان با تأکید بر نقش تیم تخصصی فرودگاه خارگ در تحقق این دستاوردها گفت: تمام موفقیت‌های به‌دست‌آمده، حاصل کار تیمی، تلاش شبانه‌روزی و رویکرد مسئولانه همکاران ما در این مجموعه است.

ما با تکیه بر برنامه‌ریزی راهبردی و سرمایه‌گذاری هدفمند، مسیر توسعه فرودگاه خارگ را با قدرت ادامه می‌دهیم تا این فرودگاه، در جایگاه شایسته خود در صنعت هوانوردی کشور قرار گیرد.