زائران اربعین بازگشت خود را به روزهای پایانی موکول نکنند

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد: براساس روند هرساله در روزهای پایانی مراسم اربعین، حجم بازگشت زائران و پروازهای خروجی از عراق به ایران به اوج می‌رسد و این امر می‌تواند موجب طولانی شدن زمان انتظار و کاهش کیفیت خدمات شود. بر همین اساس، توصیه می‌شود زائران گرامی بلیت رفت و برگشت خود را همزمان تهیه کرده و بازگشت را به روزهای پایانی موکول نکنند.

با توجه به پایین‌تر بودن نرخ بلیت رفت (به فرودگاه نجف و بغداد) در روزهای کم‌ترافیک (۲۳ تا ۲۶ مردادماه) تهیه بلیت یک طرفه در این بازه زمانی می‌تواند مشکلاتی را برای زائران عزیز در تهیه بلیت برگشت ایجاد کند.

با همکاری شرکت‌های هواپیمایی داخلی، تمام ظرفیت و توان خود را برای خدمت‌رسانی شایسته به زائران سیدالشهدا (ع) به‌کار گرفته و همچون سال‌های گذشته در کنار آنان خواهد بود.