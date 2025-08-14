به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، سخنگوی آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد امروز چهارشنبه اعلام کرد: ما اظهارات اسموتریچ وزیر دارایی اسرائیل در مورد الحاق اراضی کرانه باختری را محکوم می‌کنیم.

سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد در این خصوص گفت: سازمان ملل این موضع گیری را چالشی برای قوانین بین‌المللی و در راستای تقویت اشغالگری می‌داند.

این در حالیست که «بزالل اسموتریچ» وزیر دارایی رژیم صهیونیستی اعلام کرد که پروژه E۱ ارائه می‌شود که ایده تشکیل کشور [مستقل] فلسطینی را دفن می‌کند.

به گفته این وزیر تندرو کابینه نتانیاهو، این پروژه شامل ساخت بیش از ۳۴۰۰ واحد مسکونی جدید در معالیه آدومیم در قدس است که ارتباط میان شهرهای رام‌الله و بیت‌لحم را قطع خواهد کرد.