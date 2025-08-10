  1. بین الملل
۱۹ مرداد ۱۴۰۴، ۲۰:۳۶

واکنش حماس به دروغ های نتانیاهو

یکی از رهبران جنبش حماس به اظهارات آکنده از دروغ و فریبکاری بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی درباره غزه واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، طاهر النونو از رهبران جنبش حماس به اظهارات بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی درباره غزه واکنش نشان داد.

وی گفت: نخست وزیر رژیم اشغالگر همچنان به تلاش‌های خود برای فریب مردم و تمام کسانی که دروغ‌های وی را می‌شنوند تلاش می‌کند.

النونو تاکید کرد: نتانیاهو نمی‌تواند با واقعیت مواجه شود و برای مخفی کردن آن و گمراهی افکار عمومی تلاش می‌کند.

وی بیان کرد: جلوگیری از ورود خبرنگاران به نوار غزه از سوی نتانیاهو بزرگترین دلیل دروغ بودن اظهارات وی و تلاش برای مخفی نگاه داشتن واقعیت است.

این عضو ارشد حماس تاکید کرد: ما جامعه بین الملل را به اعمال فشار به نتانیاهو به منظور ورود خبرنگاران به نوار غزه دعوت می‌کنیم تا واقعیت‌ها در مورد جنایت نسل کشی و جنگ گرسنگی به طور کامل مشاهده شود.

