خبرنگاران همکاران ما در جبهه امنیت روحی مردم هستند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد شریعتی، صبح یکشنبه، در آئین بزرگداشت روز خبرنگار اظهار کرد: در مسیر اطلاع‌رسانی شفاف، مقاومت‌هایی وجود دارد اما تلاش‌های خبرنگاران بر هیچ‌کس پوشیده نیست. حرفه خبرنگاری از مشاغل سخت محسوب می‌شود که متأسفانه مزایای کافی برای آن پیش‌بینی نشده است.

وی با بیان اینکه زحمات دامپزشکی در طول سال در کنار خبرنگاران است و روز خبرنگار تنها نمادی از این همراهی است، افزود: مأموریت دامپزشکی در حوزه امنیت غذایی و جسمی مردم قرار دارد و مأموریت خبرنگاران در حوزه امنیت روحی جامعه است و هر دو در یک مسیر گام برمی‌داریم.

مدیرکل دامپزشکی استان تهران یاد و خاطره شهدای خبرنگار را گرامی داشت و تصریح کرد: چه در دوران دفاع مقدس و چه در جنگ دوازده روزه اخیر، خبرنگاران نقش خود را به خوبی ایفا کردند.

شریعتی با تسلیت پیشاپیش اربعین حسینی گفت: اگر تلاش‌های خبرنگاران نبود، حماسه بزرگ اربعین به این گستردگی شکل نمی‌گرفت، این حرکت که روزگاری تنها یک پیاده‌روی ساده بود، امروز به یک رویداد جهانی تبدیل شده است و این را مدیون زحمات اصحاب رسانه هستیم.

وی به نقش کمتر شناخته‌شده دامپزشکی در جنگ دوازده روزه اشاره کرد و گفت: از همان آغاز بحران، مهم‌ترین دغدغه کشور امنیت غذایی بود. همکاران ما در کشتارگاه‌ها، مراکز تأمین گوشت و فرآورده‌های دامی با تمام توان پای کار بودند و حتی در آن شرایط بحرانی، محصولات با قیمتی کمتر از قبل و بعد از بحران به دست مردم رسید، هیچ‌یک از کشتارگاه‌ها تعطیل نشد و در کنار مقابله با تهدیدات خارجی، مانع سوءاستفاده برخی افراد فرصت‌طلب داخلی نیز شدیم.

مدیرکل دامپزشکی استان تهران ادامه داد: با وجود مشکلاتی در تأمین سوخت و حمل‌ونقل، شرکت‌های تأمین‌کننده دارو، واکسن و مکمل‌های دامی همکاری کامل داشتند و دامداران با کمبود جدی مواجه نشدند. حتی در روزهای تعطیل نیز همکاران ما آماده‌باش بودند و در زمینه ترخیص، صادرات و تخلیه انبارها هماهنگی کامل انجام شد.

وی وظایف دامپزشکی را در سه بخش اصلی برشمرد و گفت: نخست حفظ و حراست از سرمایه دامی کشور که شامل ده‌ها میلیون رأس دام سبک و سنگین است و بخش قابل توجهی از این جمعیت در استان تهران قرار دارد، دوم تأمین امنیت غذایی و نظارت بر فرآورده‌های دامی که هرآنچه بر سر سفره مردم قرار می‌گیرد را شامل می‌شود، و سوم پیشگیری و کنترل بیماری‌های مشترک بین انسان و حیوان که شمار قابل توجهی از آن‌ها تاکنون شناسایی شده و دامپزشکی در این زمینه به وزارت بهداشت برای حفظ سلامت مردم کمک می‌کند.

شریعتی تأکید کرد: همان‌طور که خبرنگاران در جبهه آگاهی‌بخشی و امنیت روحی مردم تلاش می‌کنند، دامپزشکی نیز در جبهه امنیت غذایی و سلامت جسمی نقش‌آفرینی می‌کند و این همکاری، هم‌پیمانی مهمی در خدمت به کشور است.