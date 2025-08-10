خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - محدثه جوان دلویی: رسالت مهم و تکلیف گویندگان و نویسندگان طبق ۷ تکلیف راهبردی مقام معظم رهبری حفظ عزت و کرامت کشور است. اما در سال‌های اخیر با تعدد رسانه‌های مجازی موضوعی که چندان به چشم نمی‌خورد حس امید آفرینی و هماهنگی میان رسانه‌های خراسان شمالی است.

سال‌هاست که اغلب رسانه‌های خراسان شمالی از رویکردهای وحدت آفرین و جریان سازی رسانه‌ای و تحلیلی اخبار و ایجاد حس امید و انگیزه به جامعه به رویکرد کلی خبرنویسی صرف تبدیل شده‌اند. اصحاب رسانه خراسان شمالی این پدیده را آسیب شناسی کردند. به اذعان خبرنگاران قدیمی خراسان شمالی جای شخصیت محبوب خبرنگاران این استان زنده یاد حسین فلاحتی این روزها بسیار خالی است.

یادی از استاد خبرنگاران خراسان شمالی زنده یاد حسین فلاحتی

آرزو یزدانی مدیر خبرگزاری ایکنا در خراسان شمالی اظهار کرد: کار خبر در استان محرومی همچون خراسان شمالی آورده مالی ندارد و کسی که این شغل را انتخاب کرده باید برای رفع مشکلات خودش به دنبال منافع شخصی نباشد بلکه پی‌گیر مجدانه مشکلات مردم باشد.

وی افزود: این روزها بیشتر از همه جای خالی مرحوم حسین فلاحتی خبرنگار زبده و دلسوز و باتجربه در استان ما خالی است او بسیار مشفقانه و مؤدبانه به تمام خبرنگاران احترام می‌گذاشت وبا وجود آنکه اهل استان مازندران بود به تک تک خبرنگاران در سال‌های اولیه شکل‌گیری خبرگزاری‌ها کار یاد داد و اصلاً ادعا نداشت که مدیر یک رسانه مهم است و دست همه ما را می‌گرفت.

یزدانی به چالش‌های پیش روی خبرنگاران خراسان شمالی اشاره و عنوان کرد: رویکرد رسانه‌های خراسان شمالی از زمان کرونا و تعطیلی یکی از رسانه‌های تأثیر گذار استان و بخصوص از سال ۱۴۰۰ به بعد با شیب تندی تغییر کرد و جریان سازی های رسانه‌ای جایش را به کپی برداری و منفعت طلبی در برخی از رسانه‌ها داد.

تخریب رسانه‌ها

وی با گلایه از رفتار برخی خبرنگارنماها افزود: حدود ۱۴ سال در حوزه‌ها و رسانه‌های مختلف خبری فعالیت کرده‌ام به صراحت می‌گوئیم در حدود ۱۰ سال قبل مدیران و خبرنگاران رسانه‌ها با کمبود امکانات فراوانی مواجه بودند اما صادقانه و مشفقانه در کنار هم کار می‌کردند و به یکدیگر آموخته‌هایشان را یاد می‌دادند و با موج سازی رسانه‌ای خیلی از مشکلات را می‌توانستیم حل و فصل کنیم. اما اکنون شاهد افراد جدیدی بدون علم و دانش و آگاهی در جایگاه خبری آن هم به صرف داشتن یک کانال خبری و در راستای تخریب رسانه‌های قلم می‌زنند، هستیم.

یزدانی تاکید کرد: این موضوع باعث عدم امید آفرینی در جامعه می‌شود و در حالی که وظیفه خبرنگاران امید آفرینی بدون اغماض به مردم است.

جایگاه خبرنگاران باید بهتر شود

آرزو یوسفی خبرنگار خبرگزاری شبستان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: جایگاه خبرنگاران به عنوان قشر تأثیرگذار و روشنگر جامعه باید بهتر از این باشد و نگاه ویژه‌ای به آن‌ها شود.

وی با اشاره به اینکه به نظرم در کنار خانه مطبوعات باید نهاد قوی و حمایتگر دیگری باید باشد که بتواند به مسائل خبرنگاران رسیدگی جدی و به موقع داشته باشد، گفت: خانه مطبوعات به تنهایی نمی‌تواند نیاز و مشکلات خبرنگاران را مرتفع کند.

محمد آگاهی از خبرنگاران باسابقه رسانه‌های خراسان شمالی و مدیر پایگاه خبری استان فرهنگ‌ها گفت: به دلیل اینکه حمایت لازم از طرف جامعه و مردم از رسانه‌ها وجود ندارد و اغلب رسانه‌ها به سمت و سوی جناح‌های سیاسی کشیده شده‌اند.

وی افزود: متأسفانه امروز اگر رسانه‌ها امیدآفرینی کنند این تفکر وجود دارد که روابط عمومی دولت شده‌اند.

ملیحه کیوان پور خبرنگار صداوسیمای خراسان شمالی در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اینکه امیدآفرینی رسالت اول خبرنگاران است، عنوان کرد: مردم چشمشان به دنبال خبرهای خوب است و خودم به دلیل گره گشایی امورات مردم کار خبرنگاری را انتخاب کردم و از حرفه ام راضی هستم.

وی اضافه می‌کند: در جنگ ۱۲ روزه اگر مردم کنار هم و متحد بودند به دلیل همدلی میان خبرگزاری‌ها و رسانه‌های مکتوب و مجازی با وجود اختلاف سلیقه‌ها بود.

خلأهای رسانه‌ای

سیما وحدانی، روزنامه نگار و مدیر مسئول تنها پایگاه تخصصی ورزشی میدان ورزش خراسان شمالی به مهم‌ترین خلاءهای رسانه‌ای استان اشاره و عنوان کرد: رسانه‌هایی که تخصصی و عمیق به حوزه‌هایی مثل اقتصاد محلی، صنایع‌دستی، کشاورزی، محیط زیست، گردشگری و سبک زندگی بومی بپردازند، بسیار کم هستند.

وی ادامه داد: اکثررسانه‌ها، سطحی‌نگر و کلی‌گو شدند، رسانه‌های تصویری و ویدئو محور قوی نداریم.

وحدانی اضافه کرد: جای خالی رسانه‌ها با تولید محتوای تصویری، مستند کوتاه، ویدئو گزارش، که استاندارد حرفه‌ای داشته باشند کم است، رسانه‌ای که بتواند محتوای جذاب برای اینستاگرام، یوتیوب یا حتی تلویزیون‌های اینترنتی تولید کند وجود ندارد.

وی تاکید کرد: اکثر رسانه‌ها فقط خبر می‌نویسند و کمتر رسانه‌ای داریم که تحلیل‌های عمیق، گزارش‌های تحقیقی و یادداشت‌های جریان‌ساز ارائه کند.

این روزنامه نگار باتجربه استان خراسان شمالی عنوان می‌کند: خراسان شمالی نیاز به رسانه‌هایی دارد که بتوانند افکار عمومی را مدیریت و هدایت کنند، نه صرفاً خبر مخابره کنند. رسانه‌هایی که به درد مردم، مشکلات مناطق محروم، مطالبات مردمی و حتی موفقیت‌های افراد گمنام بپردازد.

وحدانی می‌افزاید: استان خراسان شمالی نیاز به رسانه‌هایی دارد که تخصصی، تصویری، تعاملی و جریان‌ساز باشند. باید از مدل‌های قدیمی (کپی-پیست خبرها) خارج شویم و به سمت رسانه‌های تخصصی دیجیتال با محتوای اصیل بومی حرکت کنیم.

فقط به بازتاب رسانه‌ای می‌پردازیم

اکرم عباسی مدیر خبرگزاری ای بنا در خراسان شمالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تلاش می‌کنم صدای نویسندگان، ناشران و دغدغه‌مندان فرهنگ مکتوب باشم و از طریق روایت ادبیات و مسائل مرتبط با آن، تصویری روشن‌تر از فرهنگ را در جامعه ارائه دهم.

عباسی افزود: به نظرم بزرگ‌ترین خلأ در رسانه‌های استان، نبود رویکرد تحلیلی و پژوهش‌محور در پرداختن به موضوعات است. ما معمولاً به بازتاب رویدادها بسنده می‌کنیم، اما کمتر به چرایی اتفاقات، پیامدهای آن‌ها یا روایت‌های عمقی ورود می‌کنیم.

وی اضافه کرد: امیدآفرینی با ارائه واقعیت‌های روشن و مستند، برجسته‌کردن ظرفیت‌ها و موفقیت‌های مردمی و گفت‌وگوهای راستین اتفاق می‌افتد، نه با وعده‌های بی‌پشتوانه یا تزریق خوش‌بینی سطحی.

عباسی ادامه داد: رسانه‌ها باید روایتگر تلاش‌های مؤثر، تغییرات مثبت، و نقش‌آفرینی مردم در بهبود زندگی‌شان باشد.

این فعال رسانه افزود: در استان ما، تلاش‌هایی در این زمینه انجام شده، اما همچنان پراکنده و محدود است. اگر رسانه‌های استان خراسان شمالی با رویکرد حرفه‌ای و هدفمند به سراغ روایت‌های امیدبخش از دل زندگی واقعی مردم بروند، تأثیر آن هم ماندگارتر خواهد بود.

لزوم حفظ عزت ایران

مجید پیشینیان مدیر خبرگزاری مهر خراسان شمالی به نقش تعیین‌کننده رسانه‌ها در صیانت از هویت و کرامت ملت ایران در میدان جنگ روایت‌ها و تکلیف مقام معظم رهبری به صاحبان قلم اشاره و تاکید کرد: آنچه امروز در پیام رهبر انقلاب درباره جنگ ۱۲ روزه برجسته شد، لزوم حفظ عزت ایران اسلامی در سطح افکار عمومی جهان است. این مأموریتی است که جز با کنشگری فعال رسانه‌ها محقق نمی‌شود.

پیشینیان گفت: در مرحله‌ای هستیم که جریان تحریف و رسانه‌های معاند تلاش می‌کنند پیروزی ملت‌ها و مقاومت‌ها را به شکست تبدیل کنند که رسانه داخلی باید روایت عزت را با دقت، صداقت و بصیرت تقویت کند.

وی افزود: مسئولان فرهنگی و رسانه‌ای باید بیش از گذشته از رسانه‌های انقلابی و مستقل و مردمی خراسان شمالی حمایت کنند تا در این جنگ ادراکی، صدای ملت‌های مظلوم جهان تقویت شود و تصویر ایران مقتدر و باعزت در ذهن‌ها تثبیت شود.