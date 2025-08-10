برگزاری سومین دوره بازآموزی داوری نینجارنجر در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین دوره بازآموزی داوری ویژه داوران سبک نینجا رنجر استان برگزار شد.

این دوره با حضور بیش از ۶۰ داور در بخش آقایان و بانوان از سراسر استان و با هدف بازآموزی و سطح داوران سبک نینجا رنجر با قوانین داوری به میزبانی شهرستان فرخشهر برگزار شد.

سومین دوره بازآموزی با هدف فضا سازی مسابقات به صورت عملی و با حضور اعظم سادات موسوی رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان فرخشهر و مصطفی قدمی رئیس هیأت انجمن‌های ورزش‌های رزمی شهرستان فرخشهر در دو بخش آقایان و بانوان در سالن آزادی این شهر برگزار شد.

پانزدهمین دوره مسابقات قهرمانی سبک نینجا رنجر در شهریور ماه سال جاری و در دو بخش مبارزات رینگی به میزبانی شهرستان فارسان و هنرهای فردی به میزبانی شهرستان شهرکرد برگزار خواهد شد.