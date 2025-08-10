  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۱۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۲۵

برگزاری سومین دوره بازآموزی داوری نینجارنجر در چهارمحال و بختیاری

برگزاری سومین دوره بازآموزی داوری نینجارنجر در چهارمحال و بختیاری

شهرکرد-سومین دوره بازآموزی داوری ویژه داوران سبک نینجارنجر استان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین دوره بازآموزی داوری ویژه داوران سبک نینجا رنجر استان برگزار شد.

این دوره با حضور بیش از ۶۰ داور در بخش آقایان و بانوان از سراسر استان و با هدف بازآموزی و سطح داوران سبک نینجا رنجر با قوانین داوری به میزبانی شهرستان فرخشهر برگزار شد.

سومین دوره بازآموزی با هدف فضا سازی مسابقات به صورت عملی و با حضور اعظم سادات موسوی رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان فرخشهر و مصطفی قدمی رئیس هیأت انجمن‌های ورزش‌های رزمی شهرستان فرخشهر در دو بخش آقایان و بانوان در سالن آزادی این شهر برگزار شد.

پانزدهمین دوره مسابقات قهرمانی سبک نینجا رنجر در شهریور ماه سال جاری و در دو بخش مبارزات رینگی به میزبانی شهرستان فارسان و هنرهای فردی به میزبانی شهرستان شهرکرد برگزار خواهد شد.

کد خبر 6556030

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها