به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله جلالزاده در جمع رسانهها در تشریح عملکرد این ادارهکل از هفته دولت سال گذشته تاکنون، اظهار کرد: از زمان افتتاح پروژههای هفته دولت سال گذشته تاکنون، بالغ بر ۶۱ کیلومتر راهسازی در استان انجام شده که بخشی از آن در دهه فجر امسال به بهرهبرداری خواهد رسید.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای خراسان جنوبی بیان کرد: همچنین در این مدت ۷۲۸ کیلومتر روکش آسفالت در راههای استان اجرا شده است.
وی افزود: نصب ۹ هزار و ۶۹۲ تابلو تعمیرات نسل جدید، اصلاح ۱۰۳ کیلومتر شیروانی جادهها و اجرای تعمیرات اساسی راهها به منظور کاهش نرخ واژگونی و خروج از مسیر از اقدامات انجام شده است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای خراسان جنوبی با اشاره به رفع نقاط حادثهخیز گفت: در سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۰ نقطه حادثهخیز مصوب داشتیم که هفت مورد آن در همان سال برطرف شد و امسال نیز از سه نقطه باقیمانده، یک نقطه رفع شده و دو نقطه دیگر در حال اصلاح است که پیشبینی میشود تا دهه فجر به بهرهبرداری برسند.
جلال زاده بیان کرد: علاوه بر این، ۲۷ نقطه حادثهخیز دیگر شناسایی و اقدامات ایمنی اولیه آنها انجام شده است.
وی درباره آمار جابهجایی مسافر و کالا در یکسال گذشته بیان کرد: از هفته دولت سال گذشته تا ابتدای مرداد امسال، بیش از دو میلیون و ۳۱۶ هزار نفر مسافر و هفت میلیون و ۴۸۲ هزار تن کالا در استان جابهجا شده است، همچنین ۶۶۴ تن کالا به افغانستان ترانزیت و ۶۶۹ تن صادرات انجام شده است.
جلالزاده از فعالیت ۳۵ سامانه نظارت تصویری و ۶۳ دوربین ثبت تخلف در جادههای استان خبر داد و افزود: هماکنون ۳۸ مجتمع خدماتی فعال بهصورت مستمر و در ایام خاص بهطور ویژه مورد نظارت قرار میگیرند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای خراسان جنوبی با اشاره به تمهیدات اربعین حسینی گفت: تاکنون بیش از ۴۵ هزار نفر از استان با ناوگان حملونقل عمومی به مرزهای ششگانه غرب کشور اعزام شدهاند.
وی افزود: برای جلوگیری از معطلی زائران در مرز، هماهنگیهای لازم با ناوگان اتوبوسی انجام شده و ۱۶۰ دستگاه ناوگان باری نیز بهصورت داوطلبانه وظیفه انتقال تجهیزات مواکب را بر عهده دارند.
جلالزاده گفت: این اقدامات با هدف ارتقای ایمنی راهها، کاهش سوانح رانندگی و ارائه خدمات بهتر به مسافران و زائران انجام میشود.
