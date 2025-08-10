پرسپولیس دنبال توافق ۲۰۰ هزار دلاری برای فسخ قرارداد مهاجم پرحاشیه

به گزارش خبرنگار مهر، سردار دورسون مهاجم ترکیهای پرسپولیس با وجود عملکرد نسبتاً مطلوب در تمرینات به دلیل حاشیههای غیر فنی در تیم از سوی وحید هاشمیان کنار گذاشته شد تا باشگاه تصمیم به فسخ او بگیرد.
دورسون حالا برای فسخ قراردادش مبلغ ۳۵۰ هزار دلار تقاضا کرده است که حدود ۶۰ درصد از قرارداد فصل پیش روی او با پرسپولیس است.
باشگاه پرسپولیس نیز خواستار فسخ با مبلغ ۲۰۰ هزار دلار است تا این بازیکن جدا شود اما مهاجم ترکیهای سرخپوشان برخلاف صحبتهایش با هاشمیان مبنی بر داشتن پیشنهاد از لیگ ترکیه با جدایی مخالفت کرده است تا بتواند پول بیشتری از پرسپولیس بگیرد.
با این حال آنچه قطعی است دورسون جایی در پرسپولیس ندارد و باشگاه تصمیم دارد با کاهش مبلغ درخواستی وی قراردادش را فسخ کند.
