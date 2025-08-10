آخرین خبرهای نقل و انتقالاتی پرسپولیس؛ مذاکره با دو بازیکن

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، مصطفی لشگری در رابطه با شرایط تیم فوتبال مردان این باشگاه اظهار داشت: پرسپولیس در بهترین شرایط آمادهسازی، رقابتهای فصل جدید را آغاز خواهد کرد و تلاشهای باشگاه در این ارتباط جریان دارد. برنامهریزی باشگاه کاملاً منطبق بر تقویت بخشهایی است که سرمربی در این پستها احساس نیاز میکند و عملکرد باشگاه از ابتدای نقل و انتقالات هم این مساله را نشان داده است.
وی ادامه داد: نگرانیهای هواداران پرسپولیس را درک میکنیم. به هر حال باشگاه پرسپولیس طبق نظر سرمربی تیم، در صدد جذب مدافع و مهاجم است. بهتر است موضوعات فنی تیم را به کادر فنی بسپاریم و آنها تصمیم لازم را بگیرند.
سخنگوی باشگاه پرسپولیس، خاطرنشان کرد: نباید فراموش کنیم پرسپولیس نخستین تیمی بود که اقدام به جذب بازیکن کرد. هنوز مسابقات فصل قبل پایان نیافته بود که با جذب بازیکنان مورد نظر را اقدام کردیم. نفراتی هم جذب شدند که کیفیت و رزومه فنی آنها مورد تأیید کادر جدید قرار گرفت. با توجه به سرعت عمل پرسپولیس در جذب بازیکنان و تعدد نفرات، طبیعی است که در این مقطع قرار نیست مانند دیگر باشگاهها که عقب ماندند در این زمان بازیکن جذب کنیم. همین حالا بعضی کارشناسان تعداد بازیکنان جذب شده توسط پرسپولیس برای فصل جدید را زیاد میدانند و قرار است دو بازیکن دیگر هم بگیریم. با ستارههای قبلی خودمان که داشتن آنها آرزوی دیگر تیمها است و با پیشنهاد نجومی به دنبال جذبشان بودند، هم تمدید کردیم.
مصطفی لشگری تصریح کرد: با این اوصاف و طبق نظر کادر فنی شرایط تیم خوب است و در ادامه به کاملترین اسکواد ممکن بدل خواهد شد. بیشک طی روزهای آینده با جذب دو بازیکن در پستهای مورد نیاز با اسکوادی کامل راهی رقابتهای لیگ خواهیم شد.
