پرسپولیس در انتظار پول استقلال برای یک انتقال مستقیم

به گزارش خبرنگار مهر، سعید مهری هافبک تیم فوتبال پرسپولیس پس از قرار گرفتن در لیست مازاد وحید هاشمیان بار دیگر با پیشنهاد ریکاردو ساپینتو سرمربی استقلال برای پیوستن به جمع آبی‌پوشان روبرو شد.

او که پیش از این نیز پیراهن استقلال را بر تن داشت یک فصل دیگر از قراردادش با پرسپولیس باقی مانده است. از این رو طرفین باید به تعامل برای فسخ قرارداد برسند.

باشگاه پرسپولیس با آگاهی از اصرار ساپینتو برای خروج مهری از لیست پرسپولیس مبلغی را به عنوان رضایت نامه اعلام کرده است اما این بازیکن با توجه به اینکه یک فصل دیگر از قراردادش با پرسپولیس مانده است انتظار دارد بدون پرداخت پول از پرسپولیس جدا شود.

مدیران باشگاه پرسپولیس امروز قصد دارند جلسه‌ای را با مدیر برنامه‌های مهری برگزار کنند تا به نتیجه قطعی برای جدایی او و همچنین احتمال دریافت پول از استقلال برای پیوستن هافبک سرخپوشان به جمع بازیکنان رقیب سنتی خود در پایتخت برسند.