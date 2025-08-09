بهادر عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره شرایط این روزهای سرخپوشان گفت: با توجه به صحبتهایی که از بازیکنان شنیدهام، تمرینات پیشفصل پرسپولیس بسیار منظم، حرفهای و هدفمند برگزار میشود. این موضوع نویدبخش شروعی قدرتمند برای لیگ پیشرو است.
او افزود: هاشمیان با علم روز فوتبال و نگاه دقیق به جزئیات کار میکند. فضای تمرینات پرسپولیس، شاداب و رقابتی است و این همان چیزی است که یک تیم برای قهرمانی نیاز دارد.
عبدی با تمجید از سرمربی پرسپولیس گفت: هاشمیان شخصیت فنی بالایی دارد و نظم و دیسیپلینش مثالزدنی است. او توانسته در همین مدت کوتاه ارتباط خوبی با بازیکنان برقرار کند و مهمتر از همه، آرامش را به تیم برگرداند.
وی تأکید کرد: باید به هاشمیان فرصت و آرامش بدهیم تا بتواند ایدههایش را اجرا کند. دخالتهای بیمورد یا فشارهای زودهنگام میتواند روند تیم را مختل کند.
این بازیکن پیشین سرخها در ادامه گفت: تیمهای پایه پرسپولیس روند بسیار خوبی را طی میکنند. خوشبختانه با مدیریت صحیح و پشتوانهسازی در سالهای اخیر، استعدادهای زیادی در حال رشد هستند.
عبدی افزود: پرسپولیس باید از این روند حمایت کند تا بتوانیم بازیکنانی باکیفیت بیشتر به تیم بزرگسالان تزریق کنیم. این سرمایهگذاری بهترین تضمین برای آینده باشگاه است.
بهار عبدی در پایان گفت: پرسپولیس هم در تیم بزرگسالان و هم در پایهها در مسیر درستی قرار دارد. اگر این مسیر با حمایت و آرامش همراه شود، بدون شک میتوانیم فصل موفقی را برای هواداران رقم بزنیم.
