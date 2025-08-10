به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، عباس مهدیزاده، با اشاره به برگزاری جلسه تخصصی با حضور رئیس سازمان غذا و دارو و معاونت‌های غذا و داروی استان‌های کرمانشاه، ایلام، اهواز، آذربایجان غربی، کردستان و آبادان، گفت: در این نشست، آخرین وضعیت خدمت‌رسانی به زائران اربعین و برنامه‌های تأمین، توزیع و نظارت بر دارو، فرآورده‌های غذایی و تجهیزات درمانی مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: در این جلسه، موضوع پیشگیری از کمبود دارو و فرآورده‌های غذایی، جلوگیری از انسداد مسیرهای خدمت رسانی توسط شرکت‌های تأمین‌کننده و مدیریت بحران‌های احتمالی به صورت ویژه مطرح شد. همچنین با یادآوری عبور بیش از یک میلیون زائر از مرزهای کشور در سال گذشته، پیش‌بینی شد که امسال این تعداد به حدود دو میلیون نفر افزایش یابد. نزدیکی مرزهای کشور به عتبات عالیات، مسئولیت تأمین اقلام سلامت‌محور را سنگین‌تر می‌کند.

مهدیزاده بر اهمیت هماهنگی مستمر و دقیق میان سازمان غذا و دارو و معاونت‌های استانی تأکید کرد و گفت: همکاری و تعامل فعال همه بخش‌ها، ضامن تداوم خدمات درمانی و سلامت زائران در ایام اربعین است.