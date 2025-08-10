به گزارش خبرنگار مهر، بابک هدایی صبح یکشنبه به خبرنگاران رسانه‌های کردستان اعلام کرد: در پنجمین روز خدمت‌رسانی جهادگران سلامت به زائران اربعین در مرز باشماق، مجموعاً ۱۳۶ نفر خدمات درمانی دریافت کردند.

وی افزود: از این تعداد، ۱۳۰ نفر به بیمارستان صحرایی مراجعه کردند که ۱۲۷ نفر به صورت سرپایی درمان و ۳ نفر بستری شدند.

رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی کردستان یادآور شد: همچنین نیروهای اورژانس ۱۱۵ در سه مأموریت، سه بیمار را امدادرسانی و به مراکز درمانی منتقل کردند که شامل ۲ نفر به بیمارستان امام خمینی دیواندره و یک نفر به بیمارستان سینا کامیاران بود.

هدایی با اشاره به فعالیت‌های بخش بهداشت گفت: ۹ تیم شامل ۱۹ کارشناس بهداشت محیط در این مدت فعال بوده‌اند و در مجموع ۱۰۶ مورد بازرسی از مواکب و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی انجام داده‌اند.

وی اذعان کرد: همچنین ۵۵ نمونه تست PCR از زائران و خادمان گرفته شده و دو مورد مواد خوراکی غیرمجاز کشف و معدوم شده است.

رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی کردستان با بیان اینکه مدافعان سلامت با تمام توان در کنار زائران کربلا حضور دارند، تأکید کرد: گرما، خستگی و فشار کاری مانع خدمت‌رسانی نیروهای بهداشت و درما ن نخواهد شد.