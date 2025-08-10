ارائه خدمات رایگان ۲۹ مرکز مشاوره و ازدواج به زوجین در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد دیناروند امروز یکشنبه در دوره آموزش تربیتمدرس جوانی جمعیت از برگزاری همایش دوره تربیتمدرس خانواده و جوانی جمعیت خبر داد و اظهار داشت: این دوره با حمایت دفتر برنامهریزی و توسعه اجتماعی وزارت ورزش و جوانان و به همت معاونت امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان لرستان، با همکاری دفتر امور بانوان و خانواده استانداری، در روزهای ۱۹ و ۲۰ مردادماه ۱۴۰۴ به مدت دو روز در سالن آمفیتئاتر استانداری برگزار میشود.
وی هدف از برگزاری این دوره را توانمندسازی مدرسان در طراحی و ارائه محتوای آموزشی متناسب با مخاطبان مختلف عنوان کرد و افزود: این برنامه با حضور اساتید برجسته استان اجرا خواهد شد.
مدیرکل ورزش و جوانان لرستان، ادامه داد: در حال حاضر ۲۹ مرکز مشاوره و ازدواج در استان به زوجین خدمات رایگان یا نیمبها ارائه میکنند و ما تلاش میکنیم در راستای منویات مقام معظم رهبری، سیاستهای جمعیتی را به طور کامل اجرا کنیم.
دیناروند با اشاره به مزایای این دوره، گفت: افرادی که این دوره را با موفقیت به پایان برسانند، گواهی معتبر از دبیرخانه جمعیت لرستان دریافت خواهند کرد و میتوانند بهعنوان مشاور در دستگاههای مختلف اقدامات لازم در راستای جوانی جمعیت انجام دهند. همچنین این افراد میتوانند در برنامهها، سمینارها و مناسبتها نسبت به اطلاعرسانی و آگاهسازی در این حوزه فعالیت کنند.
وی با تأکید بر اهمیت این موضوع، افزود: امروز مسئله جمعیت، یکی از دغدغههای کلان کشور است و اجرای سیاستهای افزایش جمعیت، به معنای سرمایهگذاری برای آینده ایران است. تربیت مدرسان و آگاهسازی اقشار مختلف جامعه میتواند نقش مهمی در تقویت خانوادهها، ارتقای نرخ باروری و کاهش روند سالخوردگی ایفا کند.
مدیرکل ورزش و جوانان لرستان در ادامه ضمن قدردانی از همکاری دستگاههای مختلف گفت: از استاندار، مدیران کل ستادی استانداری، مدیرکل دفتر خانواده و امور بانوان استانداری، مدیران کل بهزیستی و کمیته امداد و همچنین سایر دستگاههای همکار که در تحقق این برنامه نقشآفرینی کردند، صمیمانه تشکر میکنم.
دیناروند، تأکید کرد: برای خبرنگاران، فعالان فضای مجازی و اصحاب رسانه نیز سهمی در نظر گرفتهایم تا با تولید محتوا در زمینه جوانی جمعیت، به پیشبرد سیاستهای افزایش جمعیت کمک کنند.
