توسعه صنعت بادام در چهارمحال و بختیاری نیازمند زیرساخت

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم شیرانی صبح یکشنبه در آئین برداشت بادام از باغات چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: چهارمحال و بختیاری با دارا بودن حدود ۲۰ هزار هکتار سطح زیر کشت بادام، یکی از استانهای پیشرو در تولید این محصول است. از این میزان، حدود ۱۵ هزار هکتار باغات بارور هستند و پیشبینی میشود امسال حدود ۲۵ هزار تن بادام از باغات استان برداشت شود.
وی با اشاره به تنوع ارقام بادام در استان افزود: رقمهای سفید، رد، دورگل شاهرود و سنگی از جمله ارقام رایج هستند، اما رقم مامایی به عنوان رقم تجاری و صادراتی غالب شناخته میشود و رقم ربیع نیز نقش گردهدهنده را ایفا میکند.
شیرانی ادامه داد: طی سالهای اخیر، با رشد بخش خشکبار، جایگاه بادام در استان تقویت شده و تحقیقات گستردهای در این زمینه انجام شده است. از جمله میتوان به کشت ۶۴ رقم امیدبخش توسط مؤسسه تحقیقات باغبانی کشور در دو مزرعه استان اشاره کرد که اکنون پس از سه سال بارور شدهاند و در حال بررسی کمیت و کیفیت آنها هستیم.
وی هدف از این تحقیقات را مقابله با سرمازدگی و ارتقای کیفیت و کمیت ارقام تجاری دانست و افزود: این اقدامات با همکاری مرکز تحقیقات استان و کشور در حال انجام است.
مدیر باغبانی جهاد کشاورزی استان با اشاره به تشکیل انجمن صنفی بادام برای نخستین بار در کشور گفت: این انجمن با حضور محققان و کشاورزان خبره، به دنبال رفع موانع و مشکلات این بخش است.
وی با تأکید بر اهمیت بادام به عنوان محصولی کممصرف آب، ارزآور و اشتغالزا افزود: در شرایط کاهش بارشها و محدودیت منابع آبی، بادام جایگزین مناسبی برای کشتهای پرآب محسوب میشود.
شیرانی همچنین از راهاندازی شرکت شهرکهای بادام برای نخستین بار در کشور خبر داد و گفت: این شرکتها با تمرکز بر زنجیره ارزش، فرآوری و بستهبندی، نقش مهمی در افزایش درآمد و توسعه بازارهای داخلی و خارجی ایفا خواهند کرد.
وی با اشاره به بازار صادراتی بادام گفت: عمده بادام تولیدی استان برای صادرات به کشورهایی مانند هندوستان ارسال میشود، اما وابستگی به یک بازار خارجی، آسیبپذیری صادرات را افزایش میدهد و باید به سمت تنوع بازارهای صادراتی حرکت کنیم.
شیرانی در پایان با تأکید بر ضرورت توسعه برند منطقهای و ملی برای بادام گفت: در حال حاضر، بادام به صورت مغز بادام بستهبندی و توزیع میشود، اما برای حضور مؤثر در بازارهای جهانی، نیازمند برندینگ حرفهای و زیرساخت مناسب هستیم.
