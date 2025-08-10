به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، جو دوسر پرک شده در دسته غلات‌ها قرار دارد که با انجام فرآیندهای ایجاد شده از جو دوسر تهیه می‌گردد و کاملاً مغذی است و با قرار دادن در ترکیبات غذاها می‌توانید یک غذای سالم و کامل میل کنید. این غلات در بین ورزشکاران بسیار محبوب است و اکثراً بدنسازان برای درست کردن اوتمیل و از این قبیل میان وعده‌ها از جو دوسر پرک استفاده می‌کنند. با مصرف جو دوسر در بدنسازی، بدنسازان به انرژی پایداری دست خواهند یافت و رشد عضلات را بهتر خواهد کرد. در ادامه بیشتر در مورد جو دوسر پرک و اینکه چرا بدنسازان جو دوسر پرک را به رژیم غذایی خود اضافه می‌کنند، صحبت خواهیم کرد.

جو دوسر چیست؟

جو دوسر از غلات کامل است که به صورت جهانی در نقاط مختلف جهان کشت می‌شود و معمولاً به صورت پرک شده، بلغور یا آرد در وعده‌های صبحانه یا مواد غذایی سالم مورد استفاده قرار می‌گیرد. جو دوسر بومی مناطق معتدل اروپا و آسیا است و ارزش غذایی بالایی دارد و عملیات هضم را آسان خواهد نمود.

جو دوسر سرشار از فیبر محلول به ویژه بتاگلوکان است و همچنین دارای کربوهیدرات‌های پیچیده است که انرژی را به صورت کم کم در بدن آزاد می‌کنند. همچنین منبع خوبی از پروتئین گیاهی، آهن، منیزیم، روی و ویتامین‌های گروه B می‌باشد. از جو دوسر می‌توان جو دوسر پرک فرآوری نمود. به این صورت که جو دوسر را ابتدا بخارپز می‌کنند و سپس به صورت لایه‌های نازک پرک می‌نمایند. جو دوسر در بدنسازی بهترین گزینه است و به راحتی و سریع پخته می‌شود و به صرف زمان زیادی برای آماده سازی آن احتیاج نیست.

بدنسازان جو دوسر پرک را به دلیل مزایای فراوانی که برای عملکرد ورزشی و ساخت عضله دارد، به رژیم غذایی خود اضافه می‌کنند. این ماده سرشار از کربوهیدرات‌، فیبر محلول، ویتامین‌های گروه B، آهن، منیزیم و پروتئین گیاهی است.

تفاوت جو دوسر و جو دوسر پرک

جو دوسر و جو دوسر پرک هر دو از دانه‌ی کامل جو دوسر به دست می آیند اما تفاوت‌هایی از نظر شکل، فرآوری و زمان پخت وجود دارد که باعث می‌شود جو دوسر در بدنسازی کمتر از نوع پرک شده ان مورد استفاده قرار گیرد. جو دوسر به همان صورت طبیعی برداشت می‌شود و کمترین میزان فرآوری را دارد. این دانه‌ها سفت‌تر هستند و برای پخت به زمان طولانی‌تری نیاز دارند و حدود ۳۰ تا ۴۵ دقیقه پخت آن زمان می‌برد. جو دوسر یک ماده غذایی مقوی است و منبع فیبر، ویتامین‌های گروه B، آهن و آنتی اکسیدان است.

جو دوسر پرک طی فرآیندی بخارپز شده و با غلتک صاف می‌شود تا به صورت ورقه‌های نازک درآید. نازک کردن و پختن این ماده غذایی باعث شده است زمان پخت آن به چند دقیقه کاهش یابد و در وعده‌های سریع مثل صبحانه (اوتمیل) یا میان وعده‌های سالم بسیار کاربردی باشد. از نظر ارزش غذایی نیز تفاوت چندانی وجود نخواهد داشت و فقط اندکی از فیبر و ساختار اصلی دانه در فرآیند پرک سازی کاهش می‌یابد.

در کل جو دوسر کامل برای کسانی که به دنبال مواد غذایی طبیعی و کمتر فرآوری شده هستند مناسب است و جو دوسر پرک گزینه‌ای راحت و سریع برای استفاده روزمره است.

چرا بدنسازان جو دوسر پرک را به رژیم غذایی خود اضافه می‌کنند؟

بدنسازان برای ساخت عضله و داشتن انرژی در طی تمرین احتیاج به یک ماده غذایی کم کالری دارند و جو دوسر پرک ماده غذایی است که این انتظارات را برطرف می‌سازد. به طور کلی بدنسازان به دنبال غذاهایی هستند که هم انرژی لازم برای تمرین‌های سنگین را تأمین کنند وهمچنین در طی روند عضله سازی مؤثر باشند و هم به سلامت عمومی بدن کمک کنند.

جو دوسر پرک منبعی از کربوهیدرات‌های پیچیده است که انرژی را به صورت آهسته و مداوم در بدن آزاد می‌کنند و ورزشکاران در طول تمرین انرژی پایدار خواهند داشت و دچار افت قند خون نخواهند شد.

جو دوسر حاوی فیبر محلول نیز است که به عملکرد درست دستگاه گوارش کمک می‌کند و مواد مغذی بهتر جذب بدن می‌شوند و اشتها خود را می‌توانند کنترل کنند که عضله سازی بسیار مهم است و همچنین افرادی که به دنبال کاهش وزن هستند سیری طولانی مدت ایجاد می‌کند و کاهش چربی را در پی دارد.

این ماده غذایی محبوب در بدنسازی دارای مقداری پروتئین گیاهی و مواد معدنی مانند منیزیم، آهن و روی است که در فرایند بازسازی عضلات و بهبود عملکرد سیستم ایمنی نقش دارند. آماده کردن جو دوسر پرک بسیار ساده و آسان است و برای بدنسازان به عنوان صبحانه یا میان وعده پیش از تمرین مناسب‌ترین گزینه هستند. ترکیب آن با شیر، ماست، پروتئین وی، موز یا مغزها نیز یک وعده کامل و مغذی برای تقویت عملکرد عضلانی خواهد بود.

طریقه مصرف جو دوسر پرک

جو دوسر پرک به صورت پخته یا خام قابل استفاده است. مصرف جو دوسر در بدنسازی به صورت روزانه دو تا سه قاشق غذاخوری است. اینگونه که مقدار گفته شده از جو دوسر پرک را با یک لیوان شیر یا آب ترکیب کرده و روی حرارت ملایم حدود ۵ تا ۱۰ دقیقه قرار دهید تا بپزد و به حالت فرنی در آید. در ادامه مقداری دارچین، عسل، میوه‌های خشک یا تازه مانند موز و سیب به آن اضافه کنید تا طعم خوبی داشته باشد.

همچنین جو دوسر پرک را می‌توان به صورت خام به ماست، سالاد میوه یا اسموتی اضافه کرد. مصرف آن قبل از ورزش موجب افزایش انرژی و بعد از آن باعث ترمیم عضلات می‌شود. کسانی که به دنبال کاهش وزن یا تنظیم قند خون هستند نیز می‌توانند از جو دوسر پرک استفاده کنند.

جمع بندی

جو دوسر یک ماده مغذی است که می‌توان با پختن و فشرده سازی آن جو دوسر پرک تهیه کرد که لایه نازک است و سریعاً پخته می‌شود و هم قابلیت جذب مواد مغذی آن بیشتر می‌شود.

جو دوسر پرک بهترین گزینه برای ورزشکاران و خصوصاً بدنسازان است. وجود فیبر محلول، کربوهیدرات‌ها، پروتئین گیاهی و مواد معدنی ضروری برای بدنسازان که احتیاج به انرژی بالا در طی تمرین دارند گزینه مناسبی است. جو دو سر پرک به ریکاوری عضلات، کنترل اشتها، بهبود هضم و سلامت عمومی بدن نیز کمک می‌کند. همچنین استفاده از جو دو سر پرک نیز ساده است و می‌توان با شیر، ماست، مغزها آن را مصرف نمود.

