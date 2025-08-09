اصلاح ۱۴۰۰ کیلومتر شبکه برق در سه سال گذشته

به گزارش خبرنگار مهر، حمید ساعدپناه مدیرعامل شرکت توزیع برق استان هرمزگان ظهر شنبه در نشست با خبرنگاران به تلاشهای مستمر این شرکت در حوزه نوسازی و بهینهسازی شبکههای فرسوده برق در استان، از اصلاح بیش از ۱۴۰۰ کیلومتر شبکه فشار ضعیف و متوسط در سه سال گذشته خبر داد و افزود: این عدد در حالی محقق شده که پیشبینی اولیه ما برای اصلاح حدود ۱۰۰۰ کیلومتر بود، اما با وجود مشکلات مالی، تورم و محدودیت منابع، فراتر از هدفگذاری عمل شده است.
ساعدپناه ادامه داد: هدفگذاری ما برای سال جاری اصلاح ۱۰۰۰ کیلومتر دیگر از شبکه برق استان است که با روشهای جدید و بهرهگیری از ظرفیتهای موجود در تلاشیم به این عدد دست پیدا کنیم.
وی با اشاره به پروژههای مهم برقرسانی در نقاط مختلف استان گفت: در شهرک صنعتی خلیج فارس، مناطق مینو و بندرعباس پروژههای شاخصی در دست اقدام داریم. همچنین دو نیروگاه ۱۰ مگاواتی توسط برق منطقهای در حال احداث است و پروژه نیروگاه ۱۴ مگاواتی فارغان حاجیآباد نیز در حال پیگیری است.
مدیرعامل توزیع برق هرمزگان با اشاره به توسعه نیروگاههای خورشیدی حمایتی اظهار داشت: در حال حاضر نزدیک به ۳۰۰۰ نیروگاه خورشیدی ۵ کیلوواتی پشتبامی عمدتاً با حمایت کمیته امداد و بهزیستی فعال هستند که بخشی از نیاز برق خانگی را تأمین میکنند.
وی افزود: نیاز مصرفی بخش توزیع در استان حدود ۳۱۰۰ مگاوات است که بخش صنایع بزرگ سهمی حدود ۱۲۰۰ مگاوات از این مصرف دارند. در مقایسه با استانهای خنکتر که تا ۲۰ درصد مصرف بهینه دارند، استانهایی مانند هرمزگان با میانگین مصرفی بین ۷ تا ۸ درصد سهم قابل توجهی از مصرف برق کشور را به خود اختصاص دادهاند.
ساعدپناه با اشاره به عقبماندگی در واگذاری انشعابات جدید نیز گفت: در سال ۱۴۰۲، بیش از ۱۲ هزار متقاضی انشعاب داشتیم که تنها ۵۰۰۰ انشعاب به فروش رسید. هدفگذاری ما کاهش این عدد به زیر ۱۰۰۰ متقاضی در انتظار است که نیازمند تأمین منابع مالی و همکاری دستگاههای مرتبط است.
وی همچنین به مشکلات موجود در واگذاری انشعاب به ساختوسازهای انجامشده در اراضی ملی اشاره کرد و گفت: در این زمینه استعلامهایی از نهادهای متولی مانند منابع طبیعی، بنیاد مسکن و جهاد کشاورزی لازم است و بدون تأیید این مراجع، امکان واگذاری انشعاب وجود ندارد.
ساعدپناه در ادامه با اشاره به مدیریت بار و مقابله با مشترکین پرمصرف اظهار داشت: در حوزه مشترکین صنعتی، ۹۵ درصد مشترکین خارج از شهرکها و ۸۱ درصد در داخل شهرکها شناسایی شدهاند. همچنین ۱۱۶۹۹ مشترک تجاری پرمصرف محدود شدهاند تا از مصرف بیش از حد مجاز جلوگیری شود.
وی افزود: در بخش خانگی نیز با شناسایی مشترکین پرمصرف، مدیریت بار انجام شده تا از افزایش فشار بر شبکه جلوگیری شود. توسعه نیروگاههای خورشیدی و اصلاح شبکه توزیع از جمله اقدامات مکمل در این زمینه است.
مدیرعامل توزیع برق هرمزگان با اشاره به اهمیت اطلاعرسانی دقیق در زمینه خاموشیها گفت: برای کاهش نگرانی مردم و افزایش شفافیت، سه مسیر برای اطلاع از برنامه خاموشیها تعریف شده است؛ شامل اپلیکیشن برق من، سامانه اینترنتی شرکت توزیع و اطلاعرسانیهای محلی که با وارد کردن شناسه قبض، هر مشترک میتواند از خاموشی احتمالی خود مطلع شود.
وی همچنین از اجرای پروژههای روشنایی در معابر شهری و روستایی خبر داد و گفت: در حال حاضر بیش از ۹۷ درصد بلوارها و ۹۰ درصد کوچهها دارای روشنایی هستند. امسال نیز برنامه نصب ۳ هزار دستگاه چراغ روشنایی جدید را در دستور کار داریم که با همکاری شهرداریها و دهیاریها اجرایی خواهد شد.
ساعدپناه در پایان با تأکید بر اهمیت همراهی مردم و رسانهها در تحقق اهداف شرکت توزیع برق گفت: اطلاعرسانی صحیح و مشارکت اجتماعی نقش مهمی در کاهش مصرف و جلوگیری از خاموشیها دارد و امیدواریم با تداوم این همکاریها، آرامش و ثبات بیشتری در تأمین برق استان شاهد باشیم.
