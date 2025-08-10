  1. استانها
  2. همدان
۱۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۱۵

کاهش ۳۵ درصدی خاموشی‌ها در همدان طی پنج سال اخیر

کاهش ۳۵ درصدی خاموشی‌ها در همدان طی پنج سال اخیر

همدان- معاون شرکت توزیع نیروی برق همدان با اشاره به کاهش ۳۵ درصدی خاموشی‌ها گفت: میانگین خاموشی روزانه به ازای هر مشترک از ۱.۶۳ دقیقه در سال ۹۸ به ۰.۶۹ دقیقه در سال ۱۴۰۳ کاهش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید طهماسبی‌پور پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: با گسترش تجهیزات کنترل از راه دور و اجرای پروژه‌های هوشمندسازی، تعداد نقاط کنترل‌پذیر شبکه توزیع برق استان از ۵۲۰ نقطه فعلی به ۶۲۰ نقطه در سال ۱۴۰۴ خواهد رسید.

وی افزود: این نقاط شامل ۲۰۱ سکسیونر، ۲۱ ریکلوزر، ۱۰۰ پست کمپکت و تجهیزات ویژه شبکه ۲۰ کیلوولت است که امکان فرمان‌پذیری آن‌ها بدون نیاز به اعزام اکیپ و تنها از طریق مرکز دیسپاچینگ فراهم شده است.

معاون بهره‌برداری شرکت توزیع برق همدان با اشاره به نتایج این طرح گفت: در سال ۱۴۰۳ بیش از ۱۰ هزار کلیدزنی هوشمند انجام شده که از تردد اکیپ‌های عملیاتی در بیش از ۳۰۷ هزار کیلومتر مسیر جلوگیری کرده و موجب صرفه‌جویی در سوخت، کاهش استهلاک خودروها و برق‌رسانی سریع‌تر به مشترکان شده است.

طهماسبی‌پور خاطرنشان کرد: در نتیجه این اقدامات، میانگین خاموشی روزانه هر مشترک از ۱.۶۳ دقیقه در سال ۱۳۹۸ به ۰.۶۹ دقیقه در سال جاری کاهش یافته که نسبت به میانگین پنج‌ساله ۳۵ درصد بهبود و نسبت به هدف تعیین‌شده توانیر ۱۳ درصد عملکرد بهتر را نشان می‌دهد.

وی از اجرای موفق طرح همای یک و دو در مراکز فوریت‌های برق خبر داد و گفت: این طرح، امکان ثبت و شناسایی آنی محل خاموشی به صورت GIS محور و تخصیص مأموریت به نزدیک‌ترین اکیپ را فراهم کرده و باعث شده مراکز پاسخگویی ۱۲۱ بتوانند به طور همزمان به ۳۰۰ تماس پاسخ دهند.

معاون بهره‌برداری و امور دیسپاچینگ شرکت توزیع برق همدان عنوان کرد: هدف اصلی همه این اقدامات، کاهش خاموشی و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به مشترکان است و با توسعه تجهیزات هوشمند، امکان کنترل لحظه‌ای و مانور سریع‌تر شبکه بیش از گذشته فراهم خواهد شد.

کد خبر 6556232

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • حسین IR ۱۲:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۵/۱۹
      0 0
      پاسخ
      روزی حداقل دو ساعت قطعی برق وجود دارد!؟!؟

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها