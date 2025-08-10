به گزارش خبرنگار مهر، حمید طهماسبیپور پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: با گسترش تجهیزات کنترل از راه دور و اجرای پروژههای هوشمندسازی، تعداد نقاط کنترلپذیر شبکه توزیع برق استان از ۵۲۰ نقطه فعلی به ۶۲۰ نقطه در سال ۱۴۰۴ خواهد رسید.
وی افزود: این نقاط شامل ۲۰۱ سکسیونر، ۲۱ ریکلوزر، ۱۰۰ پست کمپکت و تجهیزات ویژه شبکه ۲۰ کیلوولت است که امکان فرمانپذیری آنها بدون نیاز به اعزام اکیپ و تنها از طریق مرکز دیسپاچینگ فراهم شده است.
معاون بهرهبرداری شرکت توزیع برق همدان با اشاره به نتایج این طرح گفت: در سال ۱۴۰۳ بیش از ۱۰ هزار کلیدزنی هوشمند انجام شده که از تردد اکیپهای عملیاتی در بیش از ۳۰۷ هزار کیلومتر مسیر جلوگیری کرده و موجب صرفهجویی در سوخت، کاهش استهلاک خودروها و برقرسانی سریعتر به مشترکان شده است.
طهماسبیپور خاطرنشان کرد: در نتیجه این اقدامات، میانگین خاموشی روزانه هر مشترک از ۱.۶۳ دقیقه در سال ۱۳۹۸ به ۰.۶۹ دقیقه در سال جاری کاهش یافته که نسبت به میانگین پنجساله ۳۵ درصد بهبود و نسبت به هدف تعیینشده توانیر ۱۳ درصد عملکرد بهتر را نشان میدهد.
وی از اجرای موفق طرح همای یک و دو در مراکز فوریتهای برق خبر داد و گفت: این طرح، امکان ثبت و شناسایی آنی محل خاموشی به صورت GIS محور و تخصیص مأموریت به نزدیکترین اکیپ را فراهم کرده و باعث شده مراکز پاسخگویی ۱۲۱ بتوانند به طور همزمان به ۳۰۰ تماس پاسخ دهند.
معاون بهرهبرداری و امور دیسپاچینگ شرکت توزیع برق همدان عنوان کرد: هدف اصلی همه این اقدامات، کاهش خاموشی و ارتقای کیفیت خدماترسانی به مشترکان است و با توسعه تجهیزات هوشمند، امکان کنترل لحظهای و مانور سریعتر شبکه بیش از گذشته فراهم خواهد شد.
