۱۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۵۸

افزایش آمار طلاق و کاهش نرخ ازدواج کاشان نگران کننده است

اصفهان - فرماندار ویژه کاشان با هشدار نسبت به روند فزاینده آسیب‌های اجتماعی از اعتیاد و گسترش آن به سنین پایین و بانوان گرفته تا افزایش نگران‌کننده آمار طلاق و کاهش نرخ ازدواج

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی راعی پیش از ظهر یکشنبه در نشست کارگروه فرهنگی اجتماعی کاشان با اشاره به ریشه‌های این معضلات، عدم شناخت کافی پیش از ازدواج، فقر فرهنگی و مالی، نبود گفتگوی سازنده میان زوجین و عدم هم‌کفوی را از جمله عوامل کلیدی در افزایش نرخ طلاق برشمرد. وی همچنین تصریح کرد که با وجود باورهای مذهبی عمیق در جامعه، پدیده‌هایی نظیر سوءمصرف الکل و موارد اقدام به خودکشی نیز رو به افزایش است.

راعی، راهکارهای برون‌رفت از این وضعیت را در آموزش‌های پیش از ازدواج، ارتقا مهارت‌های زندگی و توانایی حل مسئله دانست و بر نقش بی‌بدیل آموزش و پرورش در این مسیر تأکید ورزید. وی همچنین هماهنگی میان نهادهای آموزشی را یک ضرورت دانست.

فرماندار ویژه کاشان با عنایت به شرایط حساس کشور و لزوم حفظ انسجام اجتماعی و تاب‌آوری ملی در برابر چالش‌ها پیشنهاد داد تا با همکاری دانشگاه‌ها و بر مبنای دستورالعمل‌های مدیریت بحران و پدافند غیرعامل، طرحی جامع برای تقویت تاب‌آوری جامعه تدوین شود.

راعی، نقش مشاوره‌های تخصصی خانواده و ترویج خط ۱۲۳ بهزیستی را در شرایط بحرانی، حیاتی خواند و بر توسعه مراکز مشاوره در سطح شهرستان به عنوان یک راهبرد اساسی در کاهش آسیب‌ها، به‌ویژه طلاق تأکید کرد.

راعی احترام و محبت را دو اصل بنیادین در تحکیم خانواده دانست و بر پیگیری مستمر مصوبات جلسات برای حصول اطمینان از عملیاتی شدن آن‌ها تأکید ورزید.

وی همچنین توجه به ارزش‌های اخلاقی و آموزه‌های دینی را راهکاری مؤثر در کاهش آسیب‌های اجتماعی عنوان کرد.⁩⁩

