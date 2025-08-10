  1. استانها
۱۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۳:۰۵

اخطار پلمب به ۲۰ مشاور املاک متخلف در زاهدان

زاهدان - معاون مسکن و ساختمان راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان گفت: در راستای تشدید نظارت‌ها بر سامان‌دهی فعالیت دفاتر مشاور املاک، به ۲۰ بنگاه مشاور املاک متخلف زاهدان اخطار پلمب داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل مهدیار صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: اعضای کارگروه املاک و مستغلات سیستان و بلوچستان به ۲۰ بنگاه مشاور املاک به دلیل تخلفات مختلفی از جمله نداشتن مجوز فعالیت، رعایت نکردن ضوابط صنفی، عدم نصب نرخ‌نامه مصوب و دخالت در افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها اخطار پلمب دادند.

معاون مسکن و ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان ادامه داد: این اقدام در چارچوب سیاست‌های کنترلی حوزه مسکن و با هدف ایجاد نظم، شفافیت و آرامش در معاملات ملکی انجام شد چرا که مشاوران املاک به‌عنوان واسطه مستقیم میان عرضه و تقاضا، نقش تأثیرگذاری در قیمت‌گذاری و جهت‌دهی به معاملات دارند، بنابراین هرگونه فعالیت خارج از چارچوب قانونی می‌تواند اثرات منفی گسترده‌ای بر بازار و معیشت مردم داشته باشد.

مهدیار اظهار کرد: هدف ما صرفاً برخورد نیست بلکه هدایت بازار به سمت شفافیت، رفتار حرفه‌ای و قانون‌مندی است.

وی افزود: دفاتر مشاور املاک موظف هستند مجوز صنفی معتبر داشته باشند، نرخ‌نامه مصوب را به‌صورت واضح در معرض دید عموم نصب کنند و از هرگونه توافق خارج از چارچوب قانونی خودداری کنند.

مهدیار همچنین از استمرار بازرسی‌ها خبر داد و گفت: این بازدیدها با همکاری و مشارکت دستگاه‌های نظارتی همچون تعزیرات حکومتی، معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، پلیس اماکن، سازمان صمت و اتاق اصناف انجام می‌شود و در صورت تکرار تخلف واحدهای متخلف بدون اغماض پلمب خواهند شد.

