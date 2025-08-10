اخطار پلمب به ۲۰ مشاور املاک متخلف در زاهدان

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل مهدیار صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: اعضای کارگروه املاک و مستغلات سیستان و بلوچستان به ۲۰ بنگاه مشاور املاک به دلیل تخلفات مختلفی از جمله نداشتن مجوز فعالیت، رعایت نکردن ضوابط صنفی، عدم نصب نرخنامه مصوب و دخالت در افزایش غیرمنطقی قیمتها اخطار پلمب دادند.
معاون مسکن و ساختمان ادارهکل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان ادامه داد: این اقدام در چارچوب سیاستهای کنترلی حوزه مسکن و با هدف ایجاد نظم، شفافیت و آرامش در معاملات ملکی انجام شد چرا که مشاوران املاک بهعنوان واسطه مستقیم میان عرضه و تقاضا، نقش تأثیرگذاری در قیمتگذاری و جهتدهی به معاملات دارند، بنابراین هرگونه فعالیت خارج از چارچوب قانونی میتواند اثرات منفی گستردهای بر بازار و معیشت مردم داشته باشد.
مهدیار اظهار کرد: هدف ما صرفاً برخورد نیست بلکه هدایت بازار به سمت شفافیت، رفتار حرفهای و قانونمندی است.
وی افزود: دفاتر مشاور املاک موظف هستند مجوز صنفی معتبر داشته باشند، نرخنامه مصوب را بهصورت واضح در معرض دید عموم نصب کنند و از هرگونه توافق خارج از چارچوب قانونی خودداری کنند.
مهدیار همچنین از استمرار بازرسیها خبر داد و گفت: این بازدیدها با همکاری و مشارکت دستگاههای نظارتی همچون تعزیرات حکومتی، معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، پلیس اماکن، سازمان صمت و اتاق اصناف انجام میشود و در صورت تکرار تخلف واحدهای متخلف بدون اغماض پلمب خواهند شد.
نظر شما