مالک زمین های روستای رمین مردم بومی منطقه هستند

امین ادیلی در گفت و گو با خبرنگار مهر در خصوص شایعات منتشر شده در برخی صفحات فضای مجازی مبنی بر تصرف زمین‌های مردم در روستای رمین شهرستان چابهار و همچنین گزارشات مردمی به دفتر خبرگزاری مهر در سیستان و بلوچستان اظهار کرد: در حال حاضر، اسناد مالکیت زمین‌های روستای رمین نزد بنیاد مسکن و به صورت تک برگ موجود است؛ مالکیت این زمین‌ها با افراد بومی این روستا است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سیستان و بلوچستان بیان کرد: ما زمین‌های روستای رمین را برای جلوگیری از تصرفات غیر قانونی و قطع دست زمین خواران، سازماندهی کردیم و این سندها را به بومیان همان منطقه به صورت رسمی و صرفاً با پرداخت هزینه سند، تحویل می‌دهیم و هیچ فرد یا ارگانی حق دست درازی به این زمین‌ها را ندارد.

وی افزود: تاکنون نیز، یگان حفاظت برای سازماندهی زمین‌ها و جلوگیری از تصرف افراد غیر بومی، همکاری لازم را با دهیاران و ساکنین منطقه داشته است.