به گزارش خبرگزاری مهر، اردوی تیم ملی وزنهبرداری نوجوانان و جوانان کشورمان به مدت ۴۰ روز در سرعین برگزار میشود.
سرمربی تیم ملی وزنهبرداری جوانان، اظهار کرد: تا پایان شهریور اردوی تیم ملی وزنهبرداری ادامه مییابد تا این تیم خود را مهیای مسابقات آسیایی بحرین کند.
سهراب مرادی افزود: ۲۲ وزنهبردار جوان و نوجوان در این اردو حضور دارند و سعی میکنند سطح آمادگی خود را که هم اکنون بین ۷۰ تا ۸۰ درصد است، ارتقا داده و درخششی را در بازیهای آسیایی بحرین داشته باشند.
وی به شرایط مطلوب برگزاری این اردو در سرعین اشاره کرد و گفت: این اردو با صلاحدید کادر تیم ملی نوجوانان و جوانان شروع شده و تمامی امکانات اعم از اسکان، تغذیه و تمرینات آمادگی تیم ملی برپا شده تا ما بتوانیم از این اردو بهترین بهره را ببریم.
سرمربی تیم ملی وزنهبرداری جوانان تصریح کرد: فدراسیون وزنهبرداری حمایت همهجانبه را از تیمهای پایه به ویژه نوجوانان و جوانان انجام میدهد تا در سالهای آینده در بزرگسالان بتوانیم تیمی قدرتمند را راهی مسابقات جهانی، بینالمللی و المپیک کنیم.
مرادی در ادامه خاطرنشان کرد: قطعاً در این ۴۰ روز سعی ما بر این خواهد بود تا بازیکنان به مرز آمادگی صد درصد برسند و شرایط بهتری را در مسابقات پیش رو تجربه کنند.
