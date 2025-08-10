قیمت خرما در میادین میوه و تره بار تهران اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران، آخرین قیمت خرما در میادین و بازارهای میوه و تره بار را اعلام کرد که به شرح زیر است:

خرما آلویی، درجه یک کیلویی ۱۵۰ هزار تومان، درجه دو کیلویی ۱۳۰ هزار تومان

خرما پیارم ممتاز ۳۸۰ کیلویی هزار تومان

خرما پیارم درجه یک کیلویی ۲۵۰ هزار تومان، درجه دو کیلویی ۲۰۰ هزار تومان

خارک برخی (زرد طلایی) درجه یک کیلویی ۹۵ هزار تومان

خارک- خنیزی (قرمز جگری)، درجه یک کیلویی ۷۵ هزار تومان

خاصویی و مرداسنگ در بسته بندی ۲۵۰ تا ۱۰۰۰ گرمی شرکتی، درجه یک کیلویی ۱۵۰ هزار تومان

خاصویی و مرداسنگ، بسته بندی ۱۰۰۰ گرمی بسته شرکتی درجه یک کیلویی ۱۵۰ هزار تومان

خرما خاصویی و مرداسنگ و بره‌ی در بسته‌بندی کارتنی، درجه یک کیلویی ۱۲۵ هزار تومان، درجه دو کیلویی ۱۱۵ هزار تومان

خرما خاصویی نیمه خشک، درجه یک کیلویی ۱۴۵ هزار تومان، درجه دو کیلویی ۱۲۵ هزار تومان

خرما دشتستان کارتنی ۱ الی ۳ کیلوگرمی، درجه یک کیلویی ۹۵ هزار تومان

خرما ربی ممتاز، درجه یک کیلویی ۱۹۰ هزار تومان، درجه دو ۱۸۰ هزار تومان

خرما زاهدی، درجه یک کیلویی ۱۷۵ هزار تومان، درجه دو ۱۵۵ هزار تومان

چیپس خرما، درجه یک کیلویی ۱۲۵ هزار تومان، درجه دو ۱۱۵ هزار تومان

سایر انواع خرما، درجه یک کیلویی ۱۲۵ هزار تومان، درجه ۲ کیلویی ۱۱۵ هزار تومان

خرما کبکاب شسته شده بسته بندی شرکتی ۲۵۰ الی ۱۰۰۰ گرم، درجه یک کیلویی ۱۳۵ هزار تومان

خرما کبکاب شسته شده بسته بندی شرکتی بالای ۱۰۰۰ گرم، درجه یک کیلویی ۱۲۵ هزار تومان

خرما رطب زرد طلایی (خشتی)، درجه یک کیلویی ۱۵۵ هزار تومان، درجه دو ۱۳۵ هزار تومان

خرما رطب مضافتی بم ممتاز (سه رج)، درجه یک کیلویی ۳۴۵ هزار تومان

خرما مضافتی بم ممتاز (دو رج)، درجه یک کیلویی ۳۶۵ هزار تومان

خرما رطب مضافتی بم (کارتنی)، درجه یک کیلویی ۲۱۰ هزار تومان، درجه دو کیلویی ۱۹۰ هزار تومان

هرکیلوگرم کلیته (کلوته) (۳-۲ رج) درجه یک ۹۹ هزار تومان، درجه دو ۸۹ هزار تومان

هر کیلوگرم خرما کبکاب شسته شده بسته‌بندی ۲۵۰ الی ۱۰۰۰ گرمی هر کیلو ۹۸ هزار تومان

انواع خرما مضافتی، درجه یک کیلویی ۲۷۰ هزار تومان، درجه دو ۲۵۰ هزار تومان