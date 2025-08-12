قیمت انواع میوه در میادین میوه و تره بار شهر تهران اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران، قیمت انواع میوه را اعلام کرد که به شرح ذیل است:

آناناس طلایی کیلویی ۲۱۰ هزار تومان

آلو شابلون و سانتورزا کیلویی ۹۲ هزار تومان

آلو قطره طلا کیلویی ۹۲ هزار تومان

انبه کیلویی ۱۸۰ هزار تومان

انجیر زرد کیلویی ۱۲۰ هزار تومان

انجیر سیاه کیلویی ۱۱۵ هزار تومان

انگور کندری و صاحبی کیلویی ۹۹ هزار تومان

انگور عسگری کیلویی ۶۵ هزار تومان

انگور بی‌دانه سفید کیلویی ۸۵ هزار تومان

انگور بی‌دانه قرمز کیلویی ۸۵ هزار تومان

انگور سیاه کیلویی ۷۷ هزار تومان

سایر انواع انگور کیلویی ۴۵ هزار تومان

توت فرنگی کیلویی ۱۲۵ هزار تومان

جانا کیلویی ۲۵ هزار تومان

خیار گلخانه‌ای کیلویی ۵۲ هزار تومان

انواع خربزه کیلویی ۲۵ هزار تومان

خربزه مشهدی کیلویی ۳۱ هزار تومان

خرمای خارک برحی کیلویی ۹۵ هزار تومان

خرمای خارک خنیزی کیلویی ۷۵ هزار تومان

زنجبیل تازه کیلویی ۲۳۰ هزار تومان

سیب گلاب کیلویی ۸۸ هزار تومان

سایر انواع سیب کیلویی ۶۵ هزار تومان

سیب گالا کیلویی کیلویی ۸۰ هزار تومان

شلیل و شبرنگ کیلویی ۹۹ هزار تومان

شلیل و شبرنگ انجیری کیلویی ۷۵ هزار تومان

انواع طالبی کیلویی ۳۵ هزار تومان

عناب تازه کیلویی ۱۱۵ هزار تومان

گردو تازه با پوست سبز کیلویی ۶۹ هزار تومان

انواع گلابی کیلویی ۹۰ هزار تومان

گلابی شاه میوه کیلویی ۱۰۸ هزار تومان

گلابی اسپادانا کیلویی ۹۹ هزار تومان

گلابی بیروتی کیلویی ۱۰۸ هزار تومان

لیمو ترش مینابی کیلویی ۸۹ هزار تومان

سایر انواع لیموترش کیلویی ۸۵ هزار تومان

موز خوشه‌ای هر عدد بالای ۱۱۰ گرم کیلویی ۱۳۰ هزار تومان

موز خوشه‌ای هر عدد زیر ۱۱۰ گرم کیلویی ۱۲۳ هزار تومان

میوه کاکتوس زرد و قرمز در بسته‌های حداقل ۳۰۰ گرم کیلویی ۱۲۰ هزار تومان

هلو کاردی کیلویی ۱۰۰ هزار تومان

هلو هسته جدا کیلویی ۱۰۰ هزار تومان

هلو انجیری کیلویی ۱۰۰ هزار تومان

هندوانه بالای ۴ کیلوگرم کیلویی ۱۶ هزار تومان

هندوانه زیر ۴ کیلوگرم کیلویی ۱۴ هزار تومان