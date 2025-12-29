قیمت خرما در میادین میوه و تره بار تهران اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران، آخرین قیمت خرما در میادین و بازارهای میوه و تره بار را اعلام کرد که به شرح زیر است:

خرما خارک پاک شده (بدون خوشه) درجه یک کیلویی ۱۲۰ هزار تومان، درجه دو کیلویی ۱۱۰ هزار تومان

خرما خارک خوشه‌ای درجه یک کیلویی ۱۱۵ هزار تومان، درجه دو کیلویی ۱۰۵ هزار تومان

خرما زرد طلایی درجه یک کیلویی ۱۱۵ هزار تومان

خرما آلویی، درجه یک کیلویی ۲۳۵ هزار تومان، درجه دو کیلویی ۲۱۵ هزار تومان

خرما پیارم ۳۵۰ کیلویی هزار تومان، درجه ۲ کیلویی ۳۰۰ هزار تومان

خرما پیارم ممتاز درجه یک کیلویی ۵۰۰ هزار تومان

خرما خاصویی و مرداسنگ در بسته بندی ۲۵۰ تا ۱۰۰۰ گرمی شرکتی، درجه یک کیلویی ۲۶۰ هزار تومان

خاصویی و مرداسنگ، بسته بندی ۱۰۰۰ گرمی بسته شرکتی درجه یک کیلویی ۲۵۵ هزار تومان

خرما خاصویی و مرداسنگ و بره‌ی در بسته‌بندی کارتنی، درجه یک کیلویی ۲۲۰ هزار تومان، درجه دو کیلویی ۲۰۰ هزار تومان

خرما خاصویی نیمه خشک، درجه یک کیلویی ۲۲۵ هزار تومان، درجه دو کیلویی ۲۰۵ هزار تومان

خرما دشتستان کارتنی ۱ الی ۳ کیلوگرمی، درجه یک کیلویی ۱۵۵ هزار تومان

خرما ربی ممتاز، درجه یک کیلویی ۲۲۵ هزار تومان، درجه دو ۲۱۵ هزار تومان

خرما زاهدی، درجه یک کیلویی ۱۸۵ هزار تومان، درجه دو ۱۶۵ هزار تومان

چیپس خرما، درجه یک کیلویی ۱۶۵ هزار تومان، درجه دو ۱۴۵ هزار تومان

سایر انواع خرما، درجه یک کیلویی ۱۶۵ هزار تومان، درجه ۲ کیلویی ۱۴۵ هزار تومان

خرما کبکاب شسته شده بسته بندی شرکتی ۲۵۰ الی ۱۰۰۰ گرم، درجه یک کیلویی ۲۱۵ هزار تومان

خرما کبکاب شسته شده بسته بندی شرکتی بالای ۱۰۰۰ گرم، درجه یک کیلویی ۲۱۰ هزار تومان

خرما رطب زرد طلایی (خشتی)، درجه یک کیلویی ۲۱۵ هزار تومان، درجه دو ۱۹۵ هزار تومان

خرما رطب مضافتی بم ممتاز (سه رج)، درجه یک کیلویی ۲۸۰ هزار تومان

خرما مضافتی بم ممتاز (دو رج)، درجه یک کیلویی ۳۰۰ هزار تومان

خرما رطب مضافتی بم (کارتنی)، درجه یک کیلویی ۱۸۵ هزار تومان، درجه دو کیلویی ۱۶۵ هزار تومان

سایر انواع رطب مضافتی درجه یک کیلویی ۲۴۵ هزار تومان، درجه دو کیلویی ۲۲۵ هزار تومان

خرما کلیته (کلوته) (۳-۲ رج) درجه یک کیلویی ۱۸۵ هزار تومان، درجه دو کیلویی ۱۶۵ هزار تومان

کلیته (کلوته) (کارتنی) درجه یک کیلویی ۱۸۵ هزار تومان، درجه دو کیلویی ۱۶۵ هزار تومان