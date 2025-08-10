  1. استانها
  2. تهران
۱۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۳:۴۹

پلمب ۱۱ واحد صنفی متخلف در پاکدشت

پاکدشت- رئیس شبکه بهداشت و درمان پاکدشت از پلمب ۱۱ واحد صنفی متخلف در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رجب زینی‌وند، بعد از ظهر یکشنبه، در جمع خبرنگاران، از پلمب ۱۱ واحد صنفی متخلف در پاکدشت خبر داد.

وی اعلام کرد: کارشناسان شبکه بهداشت و درمان پاکدشت در بازه زمانی ۱۱ تا ۱۷ مرداد، بازدیدهای مستمری از اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی، به ویژه اماکن حساس، انجام دادند.

زینی‌وند افزود: در این مدت، وضعیت بهداشت محیط، بهداشت فردی، ایمنی و شرایط نگهداری و عرضه مواد غذایی در استخرهای شنا، مراکز عرضه مواد غذایی و یک واحد کارگاهی مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس شبکه بهداشت و درمان پاکدشت تصریح کرد: با توجه به عدم رعایت ضوابط بهداشتی و بی‌توجهی به اخطارهای صادر شده، ۲ واحد نانوایی و ۹ واحد مرکز تهیه و توزیع مواد غذایی متخلف پلمب شدند.

وی خاطرنشان کرد: هدف از این اقدامات، پیشگیری از بروز بیماری‌های واگیردار از آب، غذا و محیط و ارتقا سطح بهداشت عمومی است.

