به گزارش خبرنگار مهر، رجب زینی‌وند، بعد از ظهر یکشنبه، در جمع خبرنگاران، از پلمب ۱۱ واحد صنفی متخلف در پاکدشت خبر داد.

وی اعلام کرد: کارشناسان شبکه بهداشت و درمان پاکدشت در بازه زمانی ۱۱ تا ۱۷ مرداد، بازدیدهای مستمری از اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی، به ویژه اماکن حساس، انجام دادند.

زینی‌وند افزود: در این مدت، وضعیت بهداشت محیط، بهداشت فردی، ایمنی و شرایط نگهداری و عرضه مواد غذایی در استخرهای شنا، مراکز عرضه مواد غذایی و یک واحد کارگاهی مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس شبکه بهداشت و درمان پاکدشت تصریح کرد: با توجه به عدم رعایت ضوابط بهداشتی و بی‌توجهی به اخطارهای صادر شده، ۲ واحد نانوایی و ۹ واحد مرکز تهیه و توزیع مواد غذایی متخلف پلمب شدند.

وی خاطرنشان کرد: هدف از این اقدامات، پیشگیری از بروز بیماری‌های واگیردار از آب، غذا و محیط و ارتقا سطح بهداشت عمومی است.