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۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۲۶

پلمب یک استخر شنا در همدان به دلیل رعایت نکردن ضوابط بهداشتی

پلمب یک استخر شنا در همدان به دلیل رعایت نکردن ضوابط بهداشتی

همدان- رئیس گروه سلامت محیط و کار مرکز بهداشت همدان از پلمب یک استخر شنا در این شهر به علت رعایت نکردن مقررات و استانداردهای بهداشتی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین خالقی‌مجد اظهار کرد: با توجه به افزایش استقبال شهروندان از استخرهای شنا در فصل تابستان نظارت‌های بهداشتی بازرسان سلامت محیط بر این اماکن تشدید شده است.

وی افزود: بازرسان بهداشت محیط در جریان بازدیدهای مستمر از استخرها شاخص‌هایی از جمله وضعیت میکروبی آب، میزان کلر، دمای آب و کدورت را بررسی و پایش می‌کنند.

رئیس گروه سلامت محیط و کار مرکز بهداشت همدان با تاکید بر اولویت حفظ سلامت شهروندان، گفت: در صورت مشاهده تخلف و بی‌توجهی مسئولان اماکن به آموزش‌ها و اخطاریه‌های بهداشتی برخورد قانونی انجام می‌شود.

خالقی‌مجد از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی در استخرها و اماکن عمومی موضوع را از طریق سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت گزارش کنند.

کد مطلب 6923716

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