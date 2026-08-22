پلمب یک استخر شنا در همدان به دلیل رعایت نکردن ضوابط بهداشتی

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین خالقیمجد اظهار کرد: با توجه به افزایش استقبال شهروندان از استخرهای شنا در فصل تابستان نظارتهای بهداشتی بازرسان سلامت محیط بر این اماکن تشدید شده است.
وی افزود: بازرسان بهداشت محیط در جریان بازدیدهای مستمر از استخرها شاخصهایی از جمله وضعیت میکروبی آب، میزان کلر، دمای آب و کدورت را بررسی و پایش میکنند.
رئیس گروه سلامت محیط و کار مرکز بهداشت همدان با تاکید بر اولویت حفظ سلامت شهروندان، گفت: در صورت مشاهده تخلف و بیتوجهی مسئولان اماکن به آموزشها و اخطاریههای بهداشتی برخورد قانونی انجام میشود.
خالقیمجد از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی در استخرها و اماکن عمومی موضوع را از طریق سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت گزارش کنند.
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