شهادت ۲۱۷ نفر از جمله ۱۰۰ کودک غزه از شدت گرسنگی

‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که تعداد شهدای گرسنگی در غزه به ۲۱۷ نفر از جمله ۱۰۰ کودک افزایش یافته است. این در حالی است که سیستم بهداشتی غزه تقریباً به طور کامل فروپاشیده و کمبود شدید غذا و دارو وجود دارد و هشدارهایی درباره تشدید قحطی و بیماری‌ها در این منطقه داده شده است.

این وزارتخانه توضیح داد که بیمارستان‌های نوار غزه در ۲۴ ساعت گذشته، شهادت ۵ نفر از جمله دو کودک را در نتیجه گرسنگی ثبت کرده‌اند.

منیر البرش، مدیر کل وزارت بهداشت در غزه گفت که اشغالگران در تعامل با نوار غزه از گرسنگی دادن به مهندسی قحطی روی آورده‌اند. وی افزود کمک‌هایی که در روزهای گذشته به نوار غزه رسیده، کمتر از ۵% نیازهای آن است.

یاسر شعبان، مدیر پزشکی بیمارستان العوده در اردوگاه نصیرات، نیز اظهار داشت که حدود ۸۰ درصد از کودکانی که در بیمارستان بستری می‌شوند، از گرسنگی و سوءتغذیه شدید رنج می‌برند. وی تأکید کرد که کمبود داروها و لوازم پزشکی تهدیدی جدی برای بخش بهداشت است.

محمد ابوسلمیه مدیر مجتمع پزشکی شفا نیز گفت که اشغالگران تمام انکوباتورهای نوزادان در غزه را تخریب کرده‌اند که زندگی نوزادان تازه متولد شده را تهدید می‌کند. وی تأکید کرد که بیمارستان‌ها دیگر قادر به ارائه خدمات بهداشتی به بیماران و مجروحان نیستند.

وی همچنین اشاره کرد که نوار غزه به دلیل تعداد زیاد مجروحان و فروپاشی تقریباً کامل سیستم بهداشتی، وارد بدترین مراحل بهداشتی شده است.

ابوسلمیه همچنین نسبت به شیوع گسترده بیماری‌ها به دلیل انباشت زباله، عدم وجود آب تمیز و کمبود مواد غذایی اساسی هشدار داد. وی گفت که بسیاری از بیماران دیالیزی روزانه به دلیل سوءتغذیه و کمبود داروها و لوازم لازم برای ادامه جلسات دیالیز جان خود را از دست می‌دهند.