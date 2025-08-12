تعقیب و محکومیت رژیم صهیونیستی به دلیل کشتار کودکان

به گزارش خبرنگار مهر، در جنگ ۱۲ روزه اخیر و تجاوز به کشورمان, ۴۷ کودک به شهادت رسیدند.

با وجود اینکه رژیم صهیونیستی هدف خود را ضربه به سرداران نظامی و دانشمندان هسته‌ای عنوان کرده بود؛ اما کودکان مظلومی در این جنگ به شهادت رسیدند که نه تنها گناهی نداشته و تهدیدی علیه رژیم صهیونیستی نبودند؛ بلکه حتی بسیاری از آنان هیچ نسبتی هم با سرداران نظامی و دانشمندان هسته‌ای نداشتند.

به همین منظور از علی کاظمی دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک پرسیدیم که این نهاد حقوقی بین‌المللی چه اقدامی برای محکومیت جهانی اسرائیل در شهادت کودکان انجام داده است.

کاظمی با بیان اینکه اقدامات مرجع ملی حقوق کودک در دو دسته کلی تقسیم می‌شود؛ گفت: برای این دو دسته مسئله، ما برنامه‌ریزی و اقدامات جداگانه ای را انجام دادیم؛ یکی اقداماتی بود که در سطح بین الملل برای محکومیت اقدام وحشیانه و تروریستی اسرائیل باید انجام می‌دادیم که معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم کمک بسیار زیادی به ما کرد و امروز یک هجمه و انتقاد جهانی علیه اسرائیل شکل گرفته است.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک افزود: اقدام دوم ما هم جبران خسارت و رسیدگی به شکایت کودک یا خانواده کودکانی است که در داخل کشور خسارت جانی و مالی دیدند. این اقدام در قوه قضائیه در حال پیگیری است و دادگستری به جد به دنبال احقاق حقوق آسیب دیدگان است.

وی با بیان اینکه برای احقاق حقوق آسیب دیدگان جنگ تحمیلی اخیر سه کمیته ویژه در شورای عالی امنیت ملی تشکیل دادیم گفت: از وزرای دادگستری کشورهای دیگر هم این مطالبه را داشتیم که اقدام رژیم صهیونیستی را محکوم کنند.

کاظمی با اشاره به طراحی یک سند حقوقی برای محکومیت اسرائیل به دلیل شهادت کودکان گفت: در حال طراحی یک سند حقوقی با کمک کشورهای اسلامی هستیم تا تعهدات کشورهای جهان برای حمایت از حقوق کودکان در جنگ تدوین شود. ما این آمادگی را داریم که پیش نویس این سند را برای مجامع جهانی آماده کنیم.