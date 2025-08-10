به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا حامدی‌خواه پیش از ظهر یکشنبه در آئین تجلیل از خبرنگاران به مناسبت روز خبرنگار، با اشاره به مشکلات دیرینه آموزش و پرورش مانند کمبود فضای آموزشی و نیروی انسانی اظهار کرد: کمبود نیرو از سال‌های گذشته وجود داشته، اما در سال‌های اخیر اقدامات مؤثری برای بهبود این وضعیت انجام شده است.

وی افزود: میزان ساعت تدریس مورد نیاز از ۲۰ هزار ساعت در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ به حدود ۱۳ هزار ساعت کاهش یافته که بخشی به دلیل بازنشستگی‌ها و بخش مهمی به دلیل افزایش ورودی نیروهای جدید است.

حامدی‌خواه با تأکید بر اهمیت جذب نیروهای بومی افزود: رویکرد بومی‌گزینی که در سال‌های اخیر شکل گرفته، سابقه نداشته است، برای نمونه ظرفیت پذیرش دانشگاه فرهنگیان در برخی رشته‌ها که پیش‌تر تنها ۳ یا ۴ نفر بود، امسال به ۲۰ نفر افزایش یافته و این روند امیدوارکننده است و چنانچه حمایت مسئولان ادامه داشته باشد، طی سه تا چهار سال آینده مشکل کمبود نیرو برطرف خواهد شد.

وی در خصوص سهم شهرستان ساوه از پذیرش دانشگاه فرهنگیان گفت: سهمیه ساوه ۲۵۰ نفر بوده که ظرفیت خوبی است، اما اگر صندلی‌ها خالی بماند یا داوطلبان انگیزه کافی نداشته باشند، این فرصت از بین می‌رود و باید تلاش کنیم از این ظرفیت حداکثر استفاده را ببریم، به‌ویژه با توجه به امتیاز بومی که برای برخی داوطلبان وجود ندارد.

۵۵۰ کلاس با کمبود معلم مواجه است

رئیس آموزش و پرورش ساوه ادامه داد: در حال حاضر ۵۵۰ کلاس با کمبود معلم مواجه هستند و پیش‌بینی می‌شود امسال در حوزه ابتدایی حدود ۴۰ کلاس بدون معلم بماند، اما با همکاری همکاران و آموزگاران، این کمبود به حداقل خواهد رسید.

حامدی‌خواه افزود: استخدامی‌های امسال حدود ۲۰ تا ۲۲ نفر از طریق آزمون استخدامی به حوزه ابتدایی ساوه اضافه خواهند شد، البته باید بازنشستگی‌ها و انتقالی‌ها را هم در نظر گرفت، هر سال این چالش وجود دارد، اما تلاش می‌کنیم در همان هفته اول مهر با جابه‌جایی و همکاری آموزگاران و حتی استفاده از معلمان بازنشسته، همه کلاس‌ها را پوشش دهیم.

وی با اشاره به آمار جابه‌جایی معلمان گفت: جابجایی ۷۰۰ نفر معلم در سال‌های گذشته عدد بزرگی است بدون تردید مدیریت نیروی انسانی را تحت تأثیر قرار داده است، امیدواریم با برنامه‌ریزی دقیق، این شرایط در سال‌های آتی پایدارتر شود.

وی درباره ثبت‌نام دانش‌آموزان اتباع بیان کرد: ثبت‌نام در چارچوب قانون انجام می‌شود و تنها افرادی که شرایط قانونی و سکونت قطعی دارند، امکان ثبت‌نام خواهند داشت، برخی اتباع به دلیل نداشتن شرایط لازم، از آمار دانش‌آموزان خارج شده‌اند.

رئیس آموزش و پرورش ساوه درباره نظارت بر مدارس گفت: تعداد زیادی مدرسه فعال در سطح شهر داریم و نظارت‌های دوره‌ای بر مدارس دولتی و غیردولتی انجام می‌شود، برخی مشکلات اداری یا عملکردی مدارس از طریق فرآیند قانونی پیگیری و در شورای نظارت مطرح می‌شود، در مواردی تخلفات منجر به برخورد جدی شده است به عنوان مثال، یک مدرسه به دلیل تخلف، یک میلیارد ریال جریمه شده است.

وی با اشاره به شهریه مدارس در این شهرستان گفت: شهریه مدارس غیردولتی توسط سامانه نمایش داده می‌شود و فرم ثبت‌نام اولیه در اختیار اولیا قرار می‌گیرد، هرگونه دریافت اضافی باید مستند باشد و در صورت گزارش تخلف، بررسی و برخورد قانونی انجام خواهد شد.

رئیس آموزش و پرورش در بخش دیگری از مراسم، با اشاره به پروژه‌های عمرانی حوزه آموزش و پرورش گفت: بر اساس گزارش ارائه شده، پروژه بزرگ «بام ساوه» با برآورد اولیه چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال آغاز شده، اما با توجه به حجم و پیشرفت پروژه، پیش‌بینی می‌شود هزینه نهایی تا هشت میلیارد ریال افزایش یابد.

وی گفت: این پروژه شامل ساخت شش مدرسه مجهز با امکانات کامل است که عملیات بهره‌برداری آن در حال انجام است و یکی از پروژه‌های بزرگ کشور به شمار می‌رود.

حامدی‌خواه با قدردانی از خبرنگاران حاضر گفت: خبرنگاران مانند معلمان هستند و همپای آموزش و پرورش، مطالبات مردم را پیگیری و به مسئولان منتقل می‌کنند، ما نیز تمام اقدامات آموزش و پرورش را رسانه‌ای خواهیم کرد و امیدواریم با جذب نیرو و اجرای پروژه‌های عمرانی، به زودی بخش قابل‌توجهی از مشکلات آموزشی برطرف شود.