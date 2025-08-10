به گزارش خبرنگار مهر، مختار احمدی در جریان بازدید از خبرگزاری مهر استان مرکزی در اراک اظهار کرد: سالانه بالغ بر ۶ هزار فقره پرونده شکایات کارگری در حوزه روابط کار مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و بیش از ۱۲ هزار بازرسی توسط بازرسان کار از بنگاه‌های اقتصادی انجام می‌شود.

وی افزود: از جمعیت یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفری استان، حدود یک‌میلیون و ۱۰۰ هزار نفر شامل بیمه‌شدگان اصلی و بازنشستگان تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار دارند.

احمدی گفت: با توجه به صنعتی بودن استان مرکزی، این آمار بالا در پوشش بیمه‌ای، بیانگر ساختار کارگری و صنعتی استان است که به‌طور مستقیم با حوزه اشتغال و رفاه اجتماعی در ارتباط است.

احمدی تصریح کرد: در حال حاضر بیش از ۸۰۰ کارگاه با بیش از ۵۰ نفر نیروی کار در سطح استان فعال هستند که بخش عمده‌ای از نیروی کار استان را پوشش می‌دهند.

سرپرست اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی همچنین به پرداخت مقرری بیمه بیکاری به بیش از ۲۵۰۰ نفر در استان اشاره کرد و گفت: ارائه خدمات حمایتی به جامعه هدف به‌ویژه در شرایط بیکاری، از مهم‌ترین اولویت‌های اداره کل در حوزه رفاه اجتماعی است.

وی تاکید کرد: گسترش پوشش بیمه‌ای و تقویت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، از اهمیت بالایی برخوردار است و با استمرار برنامه‌های توسعه‌ای و نظارتی، شاخص‌های رفاه و امنیت شغلی در استان بیش از پیش ارتقا خواهد یافت.

صدور ۴۳۵ مجوز مشاغل خانگی از ابتدای سال ۱۴۰۳ در استان مرکزی

سرپرست اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی از پرداخت بیش از ۸۰ درصدی تسهیلات مشاغل خانگی در سال گذشته خبر داد و گفت: این تسهیلات در قالب قرض‌الحسنه و تنها با کارمزد ۴ درصد به متقاضیان واجد شرایط پرداخت شده و منابع آن از محل قانون بودجه تأمین شده است.

احمدی افزود: در سال جاری، با توجه به محدودیت زمانی و اعتباری، بیش از ۷۵ درصد از متقاضیان واجد شرایط موفق به دریافت تسهیلات شدند.

وی تصریح کرد: با این حال، حدود ۲۰ درصد از پرونده‌ها به دلیل نقص مدارک، عدم معرفی به‌موقع یا نداشتن ضامن کافی، در لیست انتظار باقی مانده‌اند که در صورت تخصیص اعتبار جدید در سال ۱۴۰۴، در اولویت پرداخت قرار خواهند گرفت.

احمدی ادامه داد: در برخی رشته‌ها نظیر زنبورداری، سقف پرداخت تسهیلات در سال جاری ۵۰ میلیون تومان بوده و پیش‌بینی می‌شود با ابلاغ سهمیه سال آینده، این رقم افزایش یابد و حتی تا دو برابر رشد کند.

سرپرست اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی همچنین تاکید کرد: فرآیند صدور مجوزهای مشاغل خانگی در سال گذشته نیز با رشد همراه بوده و تنها تا نیمه مردادماه، بیش از ۴۳۵ مجوز در استان صادر شده است.

احمدی با اشاره به آخرین وضعیت اعتبارات اشتغال‌زایی استان گفت: سهمیه استان مرکزی از محل تسهیلات اشتغال‌زایی سال جاری تعیین و تصویب شده است و در حال حاضر در انتظار ابلاغ رسمی به بانک‌های عامل هستیم که به محض ابلاغ، فرآیند پرداخت تسهیلات به متقاضیان از سر گرفته خواهد شد.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی از تلاش‌های بی‌وقفه و رابطه خبری مؤثر و مسئولانه خبرگزاری مهر با مجموعه تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی قدردانی کرد و گفت: خبرگزاری مهر با دقت و تعهد، نقش مهمی در انعکاس خدمات و برنامه‌های این اداره کل ایفا کرده و همواره در کنار ما برای اطلاع‌رسانی شفاف و حرفه‌ای حضور داشته است.

وی افزود: رسانه‌ها بازوی توانمند دستگاه‌های اجرایی هستند و ارتباط مستمر و سازنده با آنان، زمینه‌ساز ارتقای اعتماد عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی خواهد بود.

در پایان این دیدار، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر استمرار همکاری‌های رسانه‌ای و تقویت تعاملات خبری با خبرگزاری مهر تأکید کرد.