بیش از ۵۰۰۰ مجوز مشاغل خانگی در استان مرکزی صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، مختار احمدی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ایجاد یک‌هزار و ۵۲ فرصت شغلی، تشکیل ۴۶ تعاونی جدید و راهبری صادرات به ارزش بیش از ۲۹ میلیون دلار بخشی از عملکرد این بخش بوده است.

وی افزود: آموزش‌های تخصصی برای تعاونی‌ها و افزایش مشارکت اعضا در مجامع عمومی نیز از دیگر اقدامات سال گذشته به شمار می‌آید.

احمدی تصریح کرد: در بخش بازرسی کار، بیش از ۹ هزار و ۵۴۱ مورد بازرسی از واحدهای کارگری انجام شده و طی آن یک‌هزار و ۱۶۰ نیروی کار غیرمجاز شناسایی و جایگزین کارگران ایرانی شدند.

وی ادامه داد: همچنین کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار در همین چارچوب تحت نظارت قرار گرفته‌اند.

احمدی افزود: در حوزه اجتماعی و فرهنگی، بیش از ۳۹ هزار نفر-ساعت آموزش در زمینه پیشگیری از اعتیاد، سبک زندگی سالم و ارتقای سلامت روان ارائه شد.

وی تصریح کرد: علاوه بر این، راه‌اندازی خانه‌های بهداشت کارگری، شناسایی مراکز نگهداری کودکان مشمول ماده ۷۸ قانون کار و برگزاری مسابقات ورزش کارگری در دستور کار بوده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی تاکید کرد: بهره‌برداری از استخر مجموعه ورزشی خمین، آغاز عملیات ساخت زمین چمن مصنوعی با پیشرفت ۵۰ درصدی و ارائه خدمات به یک‌هزار و ۶۵۵ خانواده کارگری از مهم‌ترین اقدامات رفاهی سال گذشته است.

وی گفت: در حوزه مشاغل خانگی نیز پنج هزار و ۴۹۲ مجوز فعالیت صادر شده و علاوه بر فرهنگ‌سازی رسانه‌ای، توسعه بازار فروش محصولات و اجرای طرح‌های نظارتی پیگیری شده است.