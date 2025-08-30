ظرفیت ۲۰۰ هزار تن انگور و ۴۵ مرغداری خنداب و کمیجان مغفول مانده است

به گزارش خبرنگار مهر، مختار احمدی عصر شنبه در نشست با مسئولان حوزه اشتغال و صندوق بیمه کشاورزی اظهار کرد: در حال حاضر، سطح هشت مستمری، ماهیانه پنج میلیون و ۲۰۰ هزار تومان دارد در حالی که سطح یک با حق بیمه سالانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعریف شده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی با تأکید بر اجرای طرح متناسبسازی حقوق بازنشستگان در سال جاری افزود: میانگین مستمری در دو سال گذشته پایین بوده، اما امسال هر میزان حق بیمهای که تا پایان سال پرداخت شود، ۲ برابر آن به عنوان مستمری پرداخت خواهد شد.
احمدی با اشاره به دغدغههای حوزه آمایش سرزمین اشاره کرد و گفت: با وجود صنعتی بودن استان مرکزی، برخی شهرستانها مانند خنداب و کمیجان به لحاظ اشتغال وضعیت مطلوبی ندارند، در حالی که ظرفیتهای بالایی در صنایع تبدیلی، غذایی و کشاورزی در این مناطق وجود دارد.
وی اضافه کرد: در این دو شهرستان، ۴۵ واحد مرغداری فعال هستند و سالانه حدود ۲۰۰ هزار تن انگور برداشت میشود و چنانچه سرمایهگذاری مناسبی در حوزه بستهبندی و کشتارگاهها صورت گیرد، میتوان اشتغال پایدار و توسعه اقتصادی را رقم زد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی از نهادهای حمایتی، هلدینگها و صندوقها خواست تا در مسیر توسعه اشتغال و رفاه اجتماعی در استان مرکزی مشارکت فعالتری داشته باشند.
