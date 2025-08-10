  1. بین الملل
۱۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۵:۰۸

گفتگو؛ نشست بین‌المللی «کریدور زنگزور و تهدیدات ژئوپلیتیکی علیه ایران»

نشست بین‌المللی «کریدور زنگزور؛ تهدیدات ژئوپلیتیکی علیه ایران و نگاه بازیگران مختلف» با حضور شعیب بهمن، رئیس مؤسسه مطالعات جهان معاصر، داریوش صفرنژاد؛ کارشناس ارشد قفقاز، احسان موحدیان، استاد دانشگاه و کارشناس ارشد مسائل قفقاز، محمد مهدی رحمتی، مدیرعامل گروه رسانه‌ای مهر و محمد رضا مرادی، مجری کارشناس و مدیرکل بین‌الملل و اخبار خارجی خبرگزاری مهر روز سه شنبه ۱۴ مرداد در سالن جلسات خبرگزاری مهر برگزار شد.

برای متن مکتوب این نشست روی این لینک کلیک کنید.

