استقرار ۱۵۰ نیروی خدمات شهری برای پاکسازی و خدمات اربعین در شلمچه

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان خیراتیان صفایی معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه یک تهران گفت: ۱۵۰ نیروی خدمات شهری در شلمچه مستقر هستند و نظافت موکبها، اطراف آنها و پایانه مرزی شلمچه، بصره و میدان مقاومت خرمشهر را انجام میدهند.
وی افزود: حدود ۵۰ مخزن پسماند نیز در محدودههای اعلامی جانمایی شده و دو دستگاه خودرو جمعآوری زباله روزانه ۱۰ تن پسماند را منتقل و مخازن را بهطور مستمر شستوشو میکنند.
معاون شهردار منطقه یک خاطر نشان کرد: ۱۰۰ چشمه سرویس بهداشتی، ۲۰ حمام و یک واحد سیار ۲۰ چشمهای نیز آماده خدماترسانی به زائران هستند و سیستم مهپاش نیز در محل استقرار خواهران و برادران نصب و لایروبی فاضلاب نیز انجام شده است.
صفایی استفاده از یک بابکت برای تسطیح و جمعآوری نخاله و دو نیسان برای جابهجایی وسایل و کارگران را از دیگر تجهیزات مستقر در موکب دانست.
