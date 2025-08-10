استقرار ۱۵۰ نیروی خدمات شهری برای پاکسازی و خدمات اربعین در شلمچه

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان خیراتیان صفایی معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه یک تهران گفت: ۱۵۰ نیروی خدمات شهری در شلمچه مستقر هستند و نظافت موکب‌ها، اطراف آن‌ها و پایانه مرزی شلمچه، بصره و میدان مقاومت خرمشهر را انجام می‌دهند.

وی افزود: حدود ۵۰ مخزن پسماند نیز در محدوده‌های اعلامی جانمایی شده و دو دستگاه خودرو جمع‌آوری زباله روزانه ۱۰ تن پسماند را منتقل و مخازن را به‌طور مستمر شست‌وشو می‌کنند.

معاون شهردار منطقه یک خاطر نشان کرد: ۱۰۰ چشمه سرویس بهداشتی، ۲۰ حمام و یک واحد سیار ۲۰ چشمه‌ای نیز آماده خدمات‌رسانی به زائران هستند و سیستم مه‌پاش نیز در محل استقرار خواهران و برادران نصب و لایروبی فاضلاب نیز انجام شده است.

صفایی استفاده از یک بابکت برای تسطیح و جمع‌آوری نخاله و دو نیسان برای جابه‌جایی وسایل و کارگران را از دیگر تجهیزات مستقر در موکب دانست.