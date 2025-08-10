کارخانه فولاد زرند در فهرست صنایع آلاینده کرمان قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، سعیده رسولی تأکید کرد: آلودگی کارخانه فولاد زرند بهطور قطعی اثبات شده و این واحد صنعتی در فهرست صنایع آلاینده استان ثبت شده است.
معاون محیطزیست انسانی ادارهکل حفاظت محیطزیست کرمان افزود: این کارخانه موظف است بر اساس برنامهای زمانبندیشده، نسبت به رفع آلایندگیهای خود اقدام کند. در صورت عدم پایبندی به تعهدات، محیطزیست از طریق مراجع قانونی وارد عمل خواهد شد..
نظارت بر معادن و واحدهای صنعتی
رسولی در ادامه با اشاره به مقررات زیستمحیطی معادن اظهار کرد: معادن خارج از مناطق چهارگانه تحت مدیریت محیطزیست، در مرحله اکتشاف نیازی به اخذ مجوز از این ادارهکل ندارند، اما برای بهرهبرداری و فرآوری، ارائه گزارش ارزیابی اثرات زیستمحیطی و دریافت مجوزهای لازم الزامی است.
وی با اشاره به اصلاحیههای قانون معادن در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ گفت: اگرچه این تغییرات اختیارات محیطزیست را در برخی حوزهها محدود کرده، اما در مناطق چهارگانه شامل پارکهای ملی، پناهگاههای حیاتوحش، آثار طبیعی ملی و مناطق حفاظتشده، نظارت این نهاد همچنان کامل است.
تأکید بر اجرای قانون هوای پاک
معاون محیطزیست انسانی کرمان با اشاره به ماده ۱۱ قانون هوای پاک تصریح کرد: تمامی واحدهای صنعتی، تولیدی و معدنی موظفند پیش از راهاندازی، تعهدات زیستمحیطی خود را مشخص کنند. همچنین طرحهای صنعتی، کشاورزی و گردشگری باید پیش از اجرا، استعلامهای لازم را از محیطزیست دریافت نمایند.
وی به دستورالعملهای جدید سال ۱۴۰۲ اشاره کرد و گفت: برخی پروژهها مانند فرآوری مس، کنسانتره آهن و معادن طلا به دلیل ریسک بالای آلودگی، ملزم به ارائه گزارش ارزیابی اثرات زیستمحیطی هستند که توسط کارشناسان بررسی و در کمیتههای تخصصی مورد ارزیابی قرار میگیرد.
پایش مستمر صنایع آلاینده
رسولی در پایان خاطرنشان کرد که صدور مجوزهای زیستمحیطی تنها پس از انجام آزمایشهای دقیق آب، خاک و هوا صورت میگیرد و تیمهای نظارتی بهصورت مداوم عملکرد صنایع و معادن استان را رصد میکنند.
وی همچنین از پیگیری پرونده کارخانه لبنیات هامون خبر داد و گفت: طبق دستور دادگستری استان، این کارخانه موظف به مدیریت پسماند و استفاده از کودهای زیستی شده است.
