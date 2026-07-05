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۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۰۱

ساماندهی نخاله‌های آزادراهی و کنترل فعالیت معادن بلده دنبال می‌شود

ساماندهی نخاله‌های آزادراهی و کنترل فعالیت معادن بلده دنبال می‌شود

نور- بخشدار بلده با اشاره به دغدغه‌های زیست‌محیطی این بخش، از تشدید نظارت بر عملکرد معادن، پیگیری تعیین تکلیف دپوی نخاله‌های آزادراهی و برنامه‌ریزی برای پایش مستمر آلایندگی‌ها خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، الهه طالبی شامگاه یکشنبه در نشست ماهانه دهیاران بخش بلده با محوریت بررسی مسائل زیست‌محیطی با بیان اینکه حفاظت از محیط‌زیست باید در تمامی طرح‌های عمرانی و معدنی مورد توجه قرار گیرد، گفت: نظارت بر فعالیت معادن به صورت مستمر ادامه خواهد داشت و رعایت الزامات زیست‌محیطی از سوی بهره‌برداران یک ضرورت است.

وی افزود: هرگونه فعالیت معدنی باید با حفظ منابع طبیعی و کاهش اثرات مخرب بر محیط‌زیست همراه باشد و دستگاه‌های مسئول نیز روند نظارت و پایش را با جدیت دنبال کنند.

بخشدار بلده در ادامه با اشاره به اعتراض‌های مردمی نسبت به دپوی نخاله‌های ناشی از اجرای آزادراه در غرب این بخش، اظهار کرد: این موضوع به یکی از دغدغه‌های اصلی ساکنان منطقه تبدیل شده و برای رفع آن، هماهنگی و برگزاری نشست مشترک با اداره حفاظت محیط زیست شهرستان چالوس در دستور کار قرار گرفته است.

طالبی با تأکید بر اینکه سلامت شهروندان در اولویت قرار دارد، تصریح کرد: باید هرچه سریع‌تر راهکاری عملی برای پایان دادن به این وضعیت و جلوگیری از پیامدهای زیست‌محیطی آن اتخاذ شود.

وی همچنین توسعه فرهنگ تفکیک زباله از مبدأ را از برنامه‌های مهم مدیریت پسماند در روستاهای بخش عنوان کرد و گفت: ایجاد ایستگاه‌های پایش آلایندگی در مناطق همجوار معادن می‌تواند اطلاعات دقیقی از وضعیت کیفیت هوا ارائه دهد و زمینه تصمیم‌گیری مؤثر برای کاهش مخاطرات زیست‌محیطی را فراهم کند.

در پایان این نشست بر تداوم پیگیری مطالبات مردمی و همکاری دستگاه‌های اجرایی برای رفع چالش‌های زیست‌محیطی بخش بلده تأکید شد.

کد مطلب 6880220

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