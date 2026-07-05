به گزارش خبرنگار مهر، الهه طالبی شامگاه یکشنبه در نشست ماهانه دهیاران بخش بلده با محوریت بررسی مسائل زیست‌محیطی با بیان اینکه حفاظت از محیط‌زیست باید در تمامی طرح‌های عمرانی و معدنی مورد توجه قرار گیرد، گفت: نظارت بر فعالیت معادن به صورت مستمر ادامه خواهد داشت و رعایت الزامات زیست‌محیطی از سوی بهره‌برداران یک ضرورت است.

وی افزود: هرگونه فعالیت معدنی باید با حفظ منابع طبیعی و کاهش اثرات مخرب بر محیط‌زیست همراه باشد و دستگاه‌های مسئول نیز روند نظارت و پایش را با جدیت دنبال کنند.

بخشدار بلده در ادامه با اشاره به اعتراض‌های مردمی نسبت به دپوی نخاله‌های ناشی از اجرای آزادراه در غرب این بخش، اظهار کرد: این موضوع به یکی از دغدغه‌های اصلی ساکنان منطقه تبدیل شده و برای رفع آن، هماهنگی و برگزاری نشست مشترک با اداره حفاظت محیط زیست شهرستان چالوس در دستور کار قرار گرفته است.

طالبی با تأکید بر اینکه سلامت شهروندان در اولویت قرار دارد، تصریح کرد: باید هرچه سریع‌تر راهکاری عملی برای پایان دادن به این وضعیت و جلوگیری از پیامدهای زیست‌محیطی آن اتخاذ شود.

وی همچنین توسعه فرهنگ تفکیک زباله از مبدأ را از برنامه‌های مهم مدیریت پسماند در روستاهای بخش عنوان کرد و گفت: ایجاد ایستگاه‌های پایش آلایندگی در مناطق همجوار معادن می‌تواند اطلاعات دقیقی از وضعیت کیفیت هوا ارائه دهد و زمینه تصمیم‌گیری مؤثر برای کاهش مخاطرات زیست‌محیطی را فراهم کند.

در پایان این نشست بر تداوم پیگیری مطالبات مردمی و همکاری دستگاه‌های اجرایی برای رفع چالش‌های زیست‌محیطی بخش بلده تأکید شد.