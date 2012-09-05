10 واحد صنعتی آلاینده در کردستان پلمپ شد/تشدید برخوردها با واحدهای آلاینده

ناصح قادری در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: به دلیل عدم رعایت مقررات زیست محیطی، آلودگی شدید و تهدیدعلیه بهداشت عمومی و در پی عدم توجه به اخطاریه ها و توصیه های کتبی برای رفع آلودگی واحدهای آلاینده، از ابتدای سال تاکنون دستور پلمپ و جلوگیری از فعالیت 10 واحد صنعتی صادر شد.

وی اظهار داشت: نداشتن مجوزهای زیست محیطی قانونی برای فعالیت، وارد کردن آلاینده های خطرناک به محیط زیست و عدم توجه به اخطار رفع آلودگی از مهمترین دلایل دستور تعطیلی این واحدها است.

مدیر کل حفاظت محیط زیست کردستان اعلام کرد: در شهرستان دیواندره پنج واحد آلاینده شامل کارخانه آسفالت شهرداری و پی گستران شمالغرب، کشتارگاه شهرداری و پنیرسازی یاراحمدی و سپهریان، در سقز سه واحد شامل کارخانه آسفالت بیس راه و روژهه لات و طرح ساخت سازه و در سنندج دو واحد صنعتی آلاینده شامل کارخانه آسفالت توحیدی نژاد و دانه بندی شن و ماسه عباس آباد از سوی این اداره کل دستور تعطیلی فعالیت آنها صادر شد.

قادری با اشاره به اینکه در این مدت به 21 واحد صنعتی دیگر نیز اخطاریه زیست محیطی مبنی بر اصلاح فرآیند تولید و رفع آلودگی صادر شده است، افزود: در صورت عدم تمکین به قوانین زیست محیطی و رفع آلودگی پرونده واحدهای مذکور نیز به دادگاه ارجاع می شود.

قادری در پایان بیان کرد: امسال این اداره کل با جدیدت بیشتری به دنبال رفع یا کاهش آلودگی های زیست محیطی اقدام کرده که می توان پایش مستمر و آنلاین صنایع استان، ارائه مشاوره به صاحبان صنایع، ارائه مشوق های قانونی به واحدهای صنعتی و خدماتی و آموزش های زیست محیطی اشاره کرد.وی در پایان خواستار همکاری و مشارکت بهتری از سوی مدیران واحدهای تولیدی در راستای رعایت مسائل زیست محیطی در استان کردستان شد.