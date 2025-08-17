تابلوهای شناسایی در منطقه حفاظت شده سعدی کرمان نصب شد

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم منتظر، صبح یکشنبه به خبرنگاران گفت: تابلوهای شناسایی منطقه حفاظت شده سعدی در نقاطی از این منطقه نصب گردید که با توجه به موقعیت جغرافیایی استان کرمان و نصب تابلوهای شناسایی مناطق تحت مدیریت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و می‌تواند به حفظ و حراست از تنوع زیستی غنی این منطقه و همچنین توسعه پایدار گردشگری کمک کند.

وی افزود: نصب تابلوهای شناسایی مناطق تحت مدیریت محیط زیست، اقدامی مهم جهت حفاظت و حراست از این مناطق و افزایش آگاهی عمومی است.

وی ادامه داد: این تابلوها به منظور اطلاع‌رسانی به عموم مردم در مورد حدود و ثغور مناطق تحت مدیریت، قوانین و مقررات مربوطه و همچنین اهمیت حفظ و نگهداری از این مناطق نصب شدند.

منتظر، تصریح کرد: اطلاع‌رسانی دقیق از طریق تابلوها می‌تواند از بروز تخلفاتی مانند شکار غیرمجاز، ورود به مناطق ممنوعه و آسیب رساندن به حیات وحش جلوگیری کند.