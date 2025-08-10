  1. جامعه
  2. شهری
۱۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۶:۴۱

آغاز نوسازی ایستگاه‌های حمل و نقل عمومی در شرق تهران

معاون حمل‌ونقل شهرداری منطقه ۱۳ تهران از آغاز طرح بهسازی ایستگاه‌های اتوبوس و تاکسی در سطح این منطقه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید امیر سید هنجن معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری منطقه ۱۳ تهران، هدف از اجرای طرح بهسازی ایستگاه‌های اتوبوس و تاکسی را ارتقای سطح خدمات‌رسانی به شهروندان، بهبود کیفیت فضاهای حمل‌ونقل عمومی و زیبایی بصری و افزایش ایمنی و رفاه کاربران عنوان کرد و افزود: بهسازی ایستگاه‌ها شامل بازطراحی سازه‌ها، بهبود امکانات رفاهی، ارتقا دسترسی و هماهنگی با استانداردهای جدید شهری است.

این مقام مسئول تأکید کرد: پس از اجرای موفق فاز اولیه در خیابان پیروزی، طرح بهسازی به سایر معابر و ایستگاه‌های منطقه نیز تسری خواهد یافت.

وی بیان داشت: این اقدام در راستای سیاست‌های شهرداری تهران برای توسعه پایدار حمل‌ونقل عمومی و افزایش رضایتمندی شهروندان در حال اجراست.

