به گزارش خبرگزاری مهر، سید امیر سید هنجن معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری منطقه ۱۳ تهران، هدف از اجرای طرح بهسازی ایستگاه‌های اتوبوس و تاکسی را ارتقای سطح خدمات‌رسانی به شهروندان، بهبود کیفیت فضاهای حمل‌ونقل عمومی و زیبایی بصری و افزایش ایمنی و رفاه کاربران عنوان کرد و افزود: بهسازی ایستگاه‌ها شامل بازطراحی سازه‌ها، بهبود امکانات رفاهی، ارتقا دسترسی و هماهنگی با استانداردهای جدید شهری است.

این مقام مسئول تأکید کرد: پس از اجرای موفق فاز اولیه در خیابان پیروزی، طرح بهسازی به سایر معابر و ایستگاه‌های منطقه نیز تسری خواهد یافت.

وی بیان داشت: این اقدام در راستای سیاست‌های شهرداری تهران برای توسعه پایدار حمل‌ونقل عمومی و افزایش رضایتمندی شهروندان در حال اجراست.