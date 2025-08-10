به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، حماس در بیانیهای اعلام کرد که جنایت گرسنگی دادن اجباری که رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه اعمال میکند، منجر به شهادت صدها نفر از جمله دهها کودک شده و یکی از وحشتناکترین فصول نسلکشی علیه مردم فلسطین است.
در این بیانیه آمده است که کمکهای وارد شده به غزه تنها قطرهای در دریای نیازهای انسانی است و عملیاتهای هوایی کمکرسانی جنبه تبلیغاتی دارد و خطرات جدی برای جان غیرنظامیان به همراه دارد و هیچ جایگزینی برای بازگشایی فوری گذرگاههای زمینی و ورود ایمن کامیونهای کمک به شمار نمیرود.
حماس تاکید کرد که آمریکا و کشورهای حامی رژیم اشغالگر شریک در این سیاست گرسنگی دادن و نسلکشی هستند و پوشش سیاسی و نظامی برای این رژیم فراهم میکنند.
این جنبش خواستار باز شدن فوری و بدون محدودیت تمامی معابر برای ورود کمکهای کافی و امن به غزه شد و از جهان عرب و اسلام خواست تا با استفاده از تمام ظرفیتهای خود، فشار سیاسی و اجتماعی بر آمریکا و رژیم صهیونیستی برای پایان دادن به جنایات جنگی را افزایش دهند.
حماس همچنین از مردم در سراسر جهان خواسته تا حرکتهای مردمی را در پایتختها افزایش دهند و با محکوم کردن اشغالگری، جنگ گرسنگی دادن و محاصره را با تمام روشهای مشروع بشکنند.
