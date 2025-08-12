به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، حماس در بیانیه ای اعلام کرد: ارتش اشغالگر صهیونیستی همچنان به ارتکاب جنایات وحشیانه خود با بمباران کور و بی‌رحمانه مناطق مختلف نوار غزه، خانه‌های غیرنظامیان و چادرهای آوارگان ادامه می‌دهد؛ صحنه‌هایی خونین که هر روز جان ده‌ها غیرنظامی بی‌دفاع، از جمله کودکان را می‌گیرد.

در بیانیه حماس آمده است: این اقدامات، چالشی آشکار برای جامعه بین‌الملل و نشانه‌ای روشن از اصرار رژیم اشغالگر بر تداوم سیاست نسل‌کشی و گرسنگی دادن نظام‌مند به مردم است.

حماس بیان کرد: رژیم اشغالگر در اجرای جنایت مهندسی گرسنگی و آشوب علیه بیش از دو میلیون انسان در غزه با محروم کردن آنان از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی، به‌ویژه حق دسترسی به غذا، از طریق پافشاری بر مکانیزم‌های مرگبار توزیع و جلوگیری از فعالیت سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی بشردوستانه برای رساندن و توزیع امن کمک‌ها پیش می‌رود.

در بیانیه حماس آمده است: نتانیاهو جنایتکار جنگی بر ادامه این جنگ بیهوده اصرار می‌ورزد؛ جنگی که هدفی جز تأمین منافع سیاسی و شخصی او ندارد و در آن، نه برای جان اسیران و نه برای سرنوشتشان ارزشی قائل نیست. او ترجیح می‌دهد خونریزی ادامه یابد تا به طمع‌ورزی‌های خود برسد.

حماس تاکید کرد: ما از موج همبستگی مردمی در سراسر جهان تقدیر می‌کنیم و خواستار تداوم و گسترش آن تا توقف کامل تجاوز و پایان جنگ نسل‌کشی و گرسنگی در نوار غزه می‌باشیم.

در بیانیه حماس آمده است: همچنین از کشورهای عربی و اسلامی می‌خواهیم با اعمال فشار بر دولت آمریکا و به‌کارگیری ابزارهای قدرت خود در برابر رژیم فاشیستی اشغالگر، برای توقف تجاوز و سیاست گرسنگی، ناکام گذاشتن طرح‌های آن جهت آوارگی مردم فلسطین و جلوگیری از به خطر افتادن امنیت منطقه و منافع ملت‌های آن، اقدام کنند.