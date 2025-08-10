توقیف دو خودروی شوتی حامل کالای قاچاق در قروه

سرهنگ کامبیز رستمی‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران انتظامی قروه با همکاری پلیس آگاهی استان کردستان و با اشراف اطلاعاتی، دو دستگاه خودروی سواری سمند حامل کالای قاچاق را در محورهای مواصلاتی شهرستان شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این خودروها، ۴ هزار و ۵۶۲ عدد انواع لوازم آرایشی و بهداشتی و دو هزار و ۸۷ عدد لوازم جانبی گوشی موبایل خارجی قاچاق که فاقد هرگونه مجوز گمرکی بود کشف و دو نفر در این رابطه دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان قروه تصریح کرد: خودروهای توقیف‌شده به پارکینگ منتقل و متهمان برای انجام مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شدند.