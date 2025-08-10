  1. استانها
نوشیدنی‌های قاچاق در سمنان زمین گیر شد

سمنان- مدیرکل تعزیرات حکومتی سمنان از رسیدگی به پرونده گسترده قاچاق کالا در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نجفی دهکردی شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی اداره کل تعزیرات حکومتی استان سمنان از رسیدگی به پرونده پرونده قاچاق انواع نوشیدنی‌های قاچاق خبر داد.

وی ارزش محموله را ۸۷۳ میلیون ریال اعلام کرد و گفت: شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی سمنان رسیدگی این پرونده را بر عهده گرفت.

مدیرکل تعزیرات حکومتی سمنان از وجود مدارک موجود مبنی بر قاچاق کالا خبر داد و بیان کرد: با حکم دستگاه قضائی وشیدنی‌های قاچاق ضبط شدند.

نجفی از جریمه دو میلیارد و ۶۲۰ میلیون ریالی متهم در این پرونده خبر داد و افزود: این نوشیدنی‌ها توسط مأموران نیروی انتظامی در شهرستان سرخه ضبط شده بود

