کشف ۲۱۹ هزار نخ سیگار قاچاق در قروه؛ یک متهم دستگیر شد

سرهنگ واحد مظفری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا، مأموران پلیس آگاهی این شهرستان با انجام اقدامات اطلاعاتی، یک دستگاه خودروی وانت آریسان حامل کالای قاچاق را در محور قروه–همدان شناسایی کردند.

وی افزود: پس از هماهنگی با مرجع قضایی، خودروی مذکور متوقف و در بازرسی از آن ۲۱۹ هزار نخ سیگار قاچاق کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی قروه با بیان اینکه کارشناسان ارزش محموله مکشوفه را بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، تصریح کرد: در این رابطه یک نفر دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.