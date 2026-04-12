  1. استانها
  2. کردستان
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۸:۲۶

کشف ۲۱۹ هزار نخ سیگار قاچاق در قروه؛ یک متهم دستگیر شد

کشف ۲۱۹ هزار نخ سیگار قاچاق در قروه؛ یک متهم دستگیر شد

قروه- فرمانده انتظامی قروه از کشف محموله ۲۱۹ هزار نخ سیگار قاچاق به ارزش ۳۰ میلیارد ریال در محور قروه–همدان خبر داد و گفت: در این عملیات یک نفر دستگیر و به مراجع قضایی تحویل داده شد.

سرهنگ واحد مظفری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا، مأموران پلیس آگاهی این شهرستان با انجام اقدامات اطلاعاتی، یک دستگاه خودروی وانت آریسان حامل کالای قاچاق را در محور قروه–همدان شناسایی کردند.

وی افزود: پس از هماهنگی با مرجع قضایی، خودروی مذکور متوقف و در بازرسی از آن ۲۱۹ هزار نخ سیگار قاچاق کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی قروه با بیان اینکه کارشناسان ارزش محموله مکشوفه را بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، تصریح کرد: در این رابطه یک نفر دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

کد مطلب 6799216

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها